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11/01/2022

碳減排成全球經濟發展大勢！Green Monday帶動企業新方向，入選「碳中和典型案例」

#識食 #健康 #碳減排 #碳中和 #氣候變化危機 #第二屆綠色經濟發展論壇 #碳中和典型案例 #環保 #Green Monday #環保生活
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  • 楊大偉

    楊大偉

    社企Green Monday創辦人，積極推廣健康素食、綠色環保和正能量生活態度，暢銷書包括《Go Green餐廳88間》、《開工正能量》和《棟篤禪》，獲雜誌選為Men of the Year和Local Heroes，Green Monday更被封為Idea of the Year。

    Green Monday

　　為應對氣候變化危機，碳減排已成為全球經濟發展的大勢，歐盟、日本及另外110多個國家承諾2050年實現碳中和，而中國也表示力爭在2030年前實現碳達峰；2060年前落實碳中和這「雙碳」目標。

 

　　早前Green Monday推廣項目於由人民網、中華環保聯合會、生態環境部宣傳教育中心聯合舉辦的「第二屆綠色經濟發展論壇」中獲得2021年度「碳中和典型案例」，入選案例由專家評審產生，而全國只有25家企業項目入選此榮譽。實現碳中和是全世界的共同目標，是國家明確的方向，我們非常榮幸能夠當選為碳中和典型案例之一，亦成為入選案例中兩間與食品相關的企業項目之一，為對我們一直以來的努力給予莫大的肯定。

 

（圖片由作者提供）

 

　　這次案例徵集活動面向所有行業，徵集在碳中和過程中具有較強影響力，在綠色產業革命中推陳出新，對培育綠色發展、碳中和新業態、新模式以及在品牌核心價值觀上具有代表性、突出特點和優勢的碳中和創新實踐案例。今次同時入選的其他企業項目還有推動高效減碳辦公的「騰訊會議」、促進汽車全價值鏈低碳行動的「沃爾沃汽車」、進行食物升級利用的「永利度假村」和蒙牛的「減少食物浪費」等可持續發展項目，均符合推動經濟社會發展全面綠色轉型，幫助實現碳中和目標極具影響力的項目。

 

　　除中國內地，目前Green Monday已經擴展至全球30多個地區，還包括新加坡、泰國、美國和英國等。Green Monday過去在中國內地、香港和海外地區的企業合作單位包括HSBC滙豐銀行、UBS瑞銀投資銀行、法國巴黎銀行、MGM澳門美高梅、Sands金沙中國、安永中國、瑞安中國、萬科集團、諾亞控股、KPMG畢馬威中國、KWG合景泰富集團和Foodpanda等，均與我們在實現碳中和這人類重要目標中攜手同行！

 

 

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