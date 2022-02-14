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14/02/2022

英國員工支持辦公室「走肉」！公司要順應純素潮流，否則失去 Z 世代人才？

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  • 楊大偉

    楊大偉

    社企Green Monday創辦人，積極推廣健康素食、綠色環保和正能量生活態度，暢銷書包括《Go Green餐廳88間》、《開工正能量》和《棟篤禪》，獲雜誌選為Men of the Year和Local Heroes，Green Monday更被封為Idea of the Year。

    Green Monday

　　你的公司有提供素食餐或在聚餐時支持素食嗎？英國一項最新調查發現，有八分之一的員工支付公司奉行「走肉」素食！該報告強調公司需要順應純素飲食（vegan）潮流，否則可能會失去下一代 Z 世代人才。這項由 Ramona’s 進行的調查，詢問英國員工在工作時間的飲食習慣，結果顯示，儘管年輕一代對素食主義的興趣日益濃厚，但仍有約 12% 的英國公司不提供健康食品選擇。超過四分之一（25%）的 35 歲以下人士希望他們的公司在工作中提供更好的素食選擇。調查更進一步顯示，由於缺乏選擇導致約每一間小企業平均有兩名員工經常不吃午餐。

 

1/4 年輕員工望公司增加素食選擇！

 

　　該調查發現八分之一（12.5%）的員工支持他們的公司實行「走肉」，尤其 25 歲以下的員工支持此政策比率達四分之一（25%）；另有 40% 的員工希望他們的公司提供更多的素食或純素餐。在工作處所，員工確實在為健康飲食而苦苦掙扎。調查還顯示五分之二（40%）的員工希望他們的公司提供午餐計劃，促進全體職員的健康飲食。並非常重視辦公室的健康零食選擇。

 

（網上圖片）

 

　　自新冠疫情爆發以來，健康問題成為許多民眾的一大憂慮。疫情開始時出現食物短缺情況，間接讓不少民眾轉向植物肉和蛋白質替代品，間接推動愈來愈多的消費者嘗試植物性食品這股趨勢。來自純素協會的一份最新報告發現五分之一（20%）受訪者減少了他們的吃肉量，而12% 的受訪者表示已經盡量減少攝取雞蛋和奶製品。7% 的受訪者表示已經減少食用以上三種產品，代表著自第一次封城以來，有四分之一的人積極地 go green。

 

　　然而對打工仔來說，封城、WHF 在家工作已成為家常便飯，回到辦公室亦希望可以延續這種生活及飲食方式以維持健康。接下來，無論繼續在家工作或是回到辦公室，僱主都必須更了解員工們的飲食習慣，並為素食員工提供充足的選擇，並將素食積極融入企業的綠色環保措施或企業文化之中，讓員工能安心吃素！


 

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