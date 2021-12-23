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23/12/2021

搞笑抗疫

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Text: 石鏡泉、吳國雄

　　英國抗疫，認真搞笑。

 

　　英國宣布，在聖誕前不會封城去抗疫，但在聖誕後，或會封城抗疫。這是甚麼的抗疫策略？是搞笑抗疫。

 

　　大家都知Omicron的傳播速度較之前的新冠疫病株快N倍，按理是應快快封城、封區、採取隔離措施，但英國首相約翰遜就為要不逆民意，不破壞節日氣氛，就作出了聖誕前不隔離，聖誕後才或隔離的決定，這完全是「溺兒」政策，中國早有:「養不教，父之過」之說，結果？日後必有不少壞孩子。可以預期，聖誕之後的10至20日內，英國以至不少西歐國家及美國都會在聖誕後染病人數大增，若是，環球亦將在一、兩個月後，因為這些可能帶菌的歐美人士不負責任地串「國」(不是串門)，而將Omicron向全球散播。

 

　　與歐美不負責任的政府不同，以色列已開始安排全國高危人士要接種第四針，既然已知接種了疫苗不一定能防預到新冠病疫，為何以色列還要推打第四針？很簡單，接種疫苗確未可防中招，但亦已確知，接種了疫苗者，可減少發展成重症或死亡，這便可以減少了對醫院的壓力，留回醫療資源，去應付平常的各種疾病。

 

　　歐美政府不負責任地抗疫，港府應如何自處？一定要自我加強抗疫、防疫才可。

 

　　已知近日不少疫症都是由外地傳入，故：

 

（1）對某些地區應與之斷接觸，不許高危區的不必要人士入港，至於一些必要來港的人士，如機組人員、港居民，是應要加強隔離措施，再不要容許家居隔離了，亂世用重典，起碼由聖誕之後一、兩個月，應要徹底地斬腳趾避沙蟲，也不要港社區被感染。

 

（2）有權位者，請不要再行使甚麼豁免特權，讓一些特權階級免檢來港，若有出錯就會累街坊。

 

（3）抗疫、防疫，是要由自己做起，聖誕之後，還是少去公共場合為妙，因為Omicron是可以無聲無色，殺到你身邊。

 

　　微軟的Bill Gates蓋茨，自封為環球非正式的接種疫苗沙王（Self-appointed unofficial global vaccination czar），近日表示：

 

圖片來源: Zerohedge : Bill Gates: Omicron Will Be The "Worst Surge We Have Seen So Far" 

圖片來源: Zerohedge : Bill Gates: Omicron Will Be The "Worst Surge We Have Seen So Far" 

 

　　Bill Gates雖然不是醫生，但他支持了不少與疫苗有關的研究、開發，他的觀察總有一定道理。今個聖誕，自己執生好了。情勢真是嚴峻的。

 

本文部分圖片/影片/文字來自網絡，如涉及來源或版權問題，請聯絡本網。

本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。

 

 

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