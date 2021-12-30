齊心抗疫人人出力：築福農莊製造口罩義工隊紀實

有疫便要抗疫，抗疫是個集體行為，人人出力，始可抗到疫，築福農場是這樣抗疫。

2020年2月初，新冠病毒疫情首先在內地爆發，很快便席捲包括香港在內的中華大地，其高死亡率及患者嚇人的死狀引起全民的極大恐慌。包括鐘南山院士在內的幾位大陸頂尖抗疫專家證實，佩戴外科手術口罩可以過濾大部分浮游在空氣中的病毒，減低感染新冠肺炎的機會，這個說法也得到本地的一些專家證實。於是，搜購口罩狂潮迅即在香港爆發，導致口罩嚴重不足，價錢也如火箭般飆升，基層市民根本無法負擔，成為抗疫環節中的一個漏洞。

築福農莊乃一個以農業為主題的慈善機構，機構中的義工做善事素來不甘後人，這次當然也不例外。當時一群熱心的義工自覺地組成「築福口罩義工隊」，動手縫製一些有效而且可以重複清洗再用的環保口罩，提供給基層市民、老人院、盲人中心、少數族裔等弱勢社群使用，配合特區政府鼓勵全民佩戴口罩的呼籲。

回想那是2020年2月15日，「築福口罩義工隊」成立，核心隊員共有20人，分為3組：統籌小組、物料採購小組、縫製技術小組，目標是第一時間生產並派發口罩。為了進一步組織起來，「築福口罩義工隊」於2020年3月7日進行了第一次正式工作會議，當時已經成功縫製了161個風琴式口罩！會議報告已經招募了一些友好的義工團體協助縫製口罩，以增加生產的速度，而且也找到一些熱心的公司無償提供可以防水及過濾飛沫的納米布料。與此同時，筆者與一批熱心公益的好友也共同出資，購買可以過濾病毒的濾芯，剪裁後放在口罩的夾層，增加其防疫效果。

經過數次會議後，「築福口罩義工隊」因時制宜，最終把口罩的目標數目由起初的1,000個修訂為10萬個！在很多人的眼裡，一個只有區區20人為核心的義工隊，使用土法煉鋼般的人手縫製方法，這個目標數目似乎有點過於龐大，但義工隊卻毫不退縮，勇往直前，最終在2021年9月超額完成！

期間，「築福口罩義工隊」組織了兩次「築福口罩派發日」，向老人院、學校、弱勢社群派發內有數個納米布口罩及濾晶片的「築福口罩福袋」，大受歡迎。在口罩奇缺期間，義工隊隊員團結一致，堅持支援政府、服務社會的信念，及時向有需要的社群提供了數以萬計可重複使用的口罩，發揮了力所能及的作用。

最近多月以來，新冠肺炎疫情漸漸受控，口罩的價格也因供應恢復正常而回落到合理的水準。有見及此，「築福口罩義工隊」遂於早前宣佈解散，並於當天舉行聚餐，拍照留念。出席的義工隊成員盡皆表示，日後如有需要，必定再度聚在一起，盡力為社會作出貢獻。

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