港府把關不力,加上小撮自私港人貪自己享樂,把香港帶進了第五波疫爆,現在罵都無用,不要指望港府甚麼的快狠準措施,自己執行自己的快狠準防疫才是。

為甚麼你一定要靠自己快狠準?

昨日被港府召回的港郵輪,泊岸後,三千多位乘客被檢疫,陰性的,便可離開。媽呀!係人都知帶菌者可以N次被驗出陰性,才來次陽性確診。這三千多「陰性」者,如日後見「陽」時怎辦?有冇咁冇警覺性。

.快:減少外出,減少聚會

.狠:狠戴口罩,狠洗手

.準:詳看下文,作多手準備

首先要認識Omicron的狡猾性,它看似不太致命,但「它」是步兵,日後會為患者帶來後患。多倫多1430電台女DJ鄧小英有這個報道。

(來源:網絡音頻)

廣州也有報道,廣州第一位Omicron病人,醫了大半個月,檢測陰性,但體內仍有病毒,難清,此即曾患Omicron者,可以隨時復陽。

因此不要以為Omicron症輕就可以「病」一下,如真不幸中招,也應要早治,病徵為何?

根據多倫多人華人網友的描述,她在12月14號出去買菜,買了盒Church炸雞,傍晚回到家就覺得不舒服,「吃東西的時候紮嗓子」,起初還以為是自己吃了炸雞的問題!

第二天起床後,就已經出現了一些典型的新冠癥狀:發燒,咳嗽,嗓子疼,幹咳。「吞咽的時候就猶如容嬤嬤紮針一樣難受。」

為了確認自己的嗅覺和味覺還在,H專門咬了口洋蔥,發現味覺都還在,但只是沒有之前那麽靈敏了。

第三天,依舊是發燒,頭暈,嗓子疼,咳嗽,少許黃痰,左右肋骨附近還出現了肌肉痙攣!據H描述,那種感覺就像針紮後跳動了一下,嗅覺和味覺相比前一天也下降了一些,只能有正常時候三分之一的水平了。

第四天的時候,發燒和頭暈等癥狀已經逐漸消失,嗓子疼的情況也有所好轉,不過肌肉痙攣的癥狀還是存在,而且嗅覺幾乎沒了!味覺也只剩下了一點點…

18號是該網友出現癥狀的第五天,嗓子疼的現象還在,但咳嗽有所好轉。嗅覺全無,味覺也僅僅停留在「能嘗出鹹淡」的水平。

因身體狀況有所好轉,該網友去醫院做了鼻咽拭子檢測。

第六天,該網友的癥狀基本上已經完全消失,只有嗓子疼的癥狀還存在,嗅覺也恢復了一些。

12月20號,第七天,該網友拿到了兩天前的檢測結果,顯示自己為陽性。

(來源:網絡文章)

