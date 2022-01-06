港府把關不力，加上小撮自私港人貪自己享樂，把香港帶進了第五波疫爆，現在罵都無用，不要指望港府甚麼的快狠準措施，自己執行自己的快狠準防疫才是。

為甚麼你一定要靠自己快狠準？

昨日被港府召回的港郵輪，泊岸後，三千多位乘客被檢疫，陰性的，便可離開。媽呀！係人都知帶菌者可以N次被驗出陰性，才來次陽性確診。這三千多「陰性」者，如日後見「陽」時怎辦？有冇咁冇警覺性。

．快：減少外出，減少聚會

．狠：狠戴口罩，狠洗手

．準：詳看下文，作多手準備

首先要認識Omicron的狡猾性，它看似不太致命，但「它」是步兵，日後會為患者帶來後患。多倫多1430電台女DJ鄧小英有這個報道。

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（來源：網絡音頻）

廣州也有報道，廣州第一位Omicron病人，醫了大半個月，檢測陰性，但體內仍有病毒，難清，此即曾患Omicron者，可以隨時復陽。

因此不要以為Omicron症輕就可以「病」一下，如真不幸中招，也應要早治，病徵為何？

根據多倫多人華人網友的描述，她在12月14號出去買菜，買了盒Church炸雞，傍晚回到家就覺得不舒服，「吃東西的時候紮嗓子」，起初還以為是自己吃了炸雞的問題！

第二天起床後，就已經出現了一些典型的新冠癥狀：發燒，咳嗽，嗓子疼，幹咳。「吞咽的時候就猶如容嬤嬤紮針一樣難受。」

為了確認自己的嗅覺和味覺還在，H專門咬了口洋蔥，發現味覺都還在，但只是沒有之前那麽靈敏了。

第三天，依舊是發燒，頭暈，嗓子疼，咳嗽，少許黃痰，左右肋骨附近還出現了肌肉痙攣！據H描述，那種感覺就像針紮後跳動了一下，嗅覺和味覺相比前一天也下降了一些，只能有正常時候三分之一的水平了。

第四天的時候，發燒和頭暈等癥狀已經逐漸消失，嗓子疼的情況也有所好轉，不過肌肉痙攣的癥狀還是存在，而且嗅覺幾乎沒了！味覺也只剩下了一點點…

18號是該網友出現癥狀的第五天，嗓子疼的現象還在，但咳嗽有所好轉。嗅覺全無，味覺也僅僅停留在「能嘗出鹹淡」的水平。

因身體狀況有所好轉，該網友去醫院做了鼻咽拭子檢測。

第六天，該網友的癥狀基本上已經完全消失，只有嗓子疼的癥狀還存在，嗅覺也恢復了一些。

12月20號，第七天，該網友拿到了兩天前的檢測結果，顯示自己為陽性。

（來源：網絡文章）

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