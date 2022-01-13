新冠肺疫第五波來勢洶洶，Omicron 及隨後的Deltacron 變種病毒更令市民人人自危。港府這次好像回勇了，緊急應變，以「安心出行」作為主要追蹤程式，追查潛在受感染群組進行强檢。

但第五波對人的壓逼感卻多少來自此「安心出行」追蹤程式，何解？自發現Omicron首宗個案，港府便開始大規模進行封樓、强檢、隔離等。無可厚非，市民都聽話支持這行動，收到通知，即自行往檢測，抗疫態度正確。

圖片來源：LeaveHomeSafe安心出行官方網站截圖

但有不少人在一天内收到8個或更多的短訊要强檢，同一個人需要在一天内做多次同類的檢測，是笑話還是嚴密？因前綫工作人員只是看指示辦事，有多少通知，便須完成多少個案。據瞭解，收到多次檢測短訊的市民解釋，他早上在北角飲茶，中午到灣仔街市，之後到崇光購物，再到快餐店買外賣，晚上到屯門晚飯；如此這般，每個點都遇上潛在爆疫風險，每一次「安心出行」都留下印記，需要檢測。

為何如此？為何不能一個人在同一天收到多個檢測短訊只做一次檢測？這個煩擾，不單出現在接受檢測的人身上，而是同時直接增加了前綫工作人員、檢測中心、以致隔離中心的負荷，不用説接受檢測的市民耗費多個小時輪候，更消耗掉大批醫療物資在這些重複又重複的安排上。

跟之前港府慷慨派錢一樣，以官僚的思維，迷信電腦程式，失掉人性的同理心。程式編寫員不一定懂得抗疫管理，也不理解流行病追蹤的鋪排，而統籌抗疫的官員也只下命令用電腦追蹤傳播鏈，忘記了人不是機械人，日常生活有不同的點綫面，導致同一啖口水多次使用，為求同一個結果的現象。

下一頁：Omicron病徵、可能出現的「警告信號」