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20/01/2022

特首，可否畀條生路行？

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Text: 石鏡泉、吳國雄

　　第五波疫情來襲，小老闆打工仔都叫苦，富嘉閣的基哥有文代蟻民訴苦：

 

　　新冠疫情已發展到第5波，高官的應對能力卻每況愈下。如果說首次疫情是猝不及防，不懂應對還說得過去，但疫情已延續2年多，遇到種種問題還是不汲取教訓，繼續重犯相同錯誤能說得通嗎？食肆一刀切晚上6時禁堂食，夜班一族連一頓安心晚餐都沒法吃；舞台劇、粵劇、演唱會場地通通關閉，業界人士都說不允許演出可以理解，但無理由連操曲、舞台排練及舞台搭建等，為將來恢復演出準備的工作都要叫停。

 

　　更甚的是戲院，入場觀眾已是放映期間全程戴口罩，座椅間也要隔2個空位，再加上現今影院都是迷你型，坐滿也不多於40人，有些小影院只有20人，而且不准吃喝，即使如此還是無法倖免！高官大人們實在太離地了。

 

　　逾百年來香港農曆年前的各大年宵花市從未關閉過，去年大疫情雖說封閉，最後還是放了一條只賣花卉的生路給花農們。今年舊調重彈，花農用血汗錢投下年宵花檔，政府一聲令下，說每檔賠償一半金額便草草了事，整年辛苦栽種的心血，便要送去垃圾堆填區。市民只有再把唯一的花墟市場擠得水洩不通，難道那麼多市民聚集在一起就不怕傳播疫症？

（文章來源：晴報：忍無可忍#西蘭花炒斑球）

 

（iStock圖片）

 

　　以為派幾十億，就可以補鑊？要補鑊，首重要截斷傳播鏈，但高官們，除了強檢已發生疫情的地區外，你們還有甚麼招？

 

　　(1)學校已開始爆疫了，要停課嗎？

　　(2)竹篙灣爆棚了，可有另外的隔離區？

　　(3)如竹篙灣無床位了，要家居隔離，怎保證被隔離者可以乖乖地在家？

　　(4)怎保證航機機組人員不再帶病毒回港？

　　(5)怎保證外來輸入物品、郵件、貨物不帶病毒？

 

　　問題還會有許多，如不處理好，香港還會有第六波、第七波，原因是防疫唔係波。

 

　　為政者要改變些心態才可以做出好決策。

 

　　不要嚇港人，冇飛機香港就冇藥、冇食品、冇零件，陸路也一樣為香港運來更大量的藥、食品、工業零件，為何陸路貨車司機未見帶來爆疫？

 

　　原因簡單，因為阿爺對這些港貨車司機採密封式管理，入境之後就隔離，唔准外出wet。的確，這對該批司機的人身自由有影響，但由於不帶毒回港，就不會對全部港人的人身自由有影響。特首，你點諗？

 

　　我有一樣諗不通的是，特首有次在防疫的答問會上謂，不會跟其他地方的防疫措施，我聽到的意思是，這個「其他地方」是指國內，若是，不跟國內的防疫措施，是因為該措施不科學，還是太嚴厲，不會得到選民的歡迎？的確，國內是沒有「選民」的考慮，但仍有人民，剛發布的國際民意調查顯示，中國人對政府的嚴厲措施是接受的，有91％人贊成。

 

　　特首可以謂有港人不贊成國內防疫措施，但可知，如今時對港人做民調，可能有更大部分人不贊成港府今時的拖泥帶水，致抗疫無效，社區爆發，使大部分港人要自我「禁閉」？

 

　　總之，一句，特首，可否對上文提的五問，給港人個可安心的答案，畀條生路行！

 

本文部分圖片/影片/文字來自網絡，如涉及來源或版權問題，請聯絡本網。

本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。

 

 

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