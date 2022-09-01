開學了，但新學年繼續遭「疫」襲。11月起，學校須有9成學生打齊3針，才可以進行全日面授課；10月起，學生進行除口罩的課外活動，也要打齊針，為的是防止學校爆疫。香港部分人將信將疑，仍在問：打齊針是否真有用？筆者認為要相信科學，實事求是。早前單日13人不幸離世，其中就有10人未打齊針，不就說明了 ?

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美國疾控中心（CDC） 近日「終於」肯承認，新冠病毒變種的確影響到疫苗的有效性。其實，丹麥有研究早已發現，對由原始病毒株開發的疫苗，Omicron比Delta更具免疫逃逸能力。不過，有人就質疑CDC偏揀這時來「認錯」，是否因為疫苗生產商即將推出針對Omicron的疫苗，所以CDC才「認錯」？

舊疫苗難抵Omicron

其實，早於9個月前，已有人警告，切勿對Omicron掉以輕心，因它比之前的病毒株更容易傳播，但由於它較溫和，所以連美國免疫學權威、美國傳染病研究所所長福奇（Anthony Fauci）也刻意淡化Omicron的嚴重程度：「（南非爆疫）但住院人數沒有激增，意味着Omicron的毒性或會降低。」反而莫德納（Moderna）的CEO卻很坦白，說現時疫苗在預防Omicron方面不及新冠其他毒株的效果，疫苗實在難以抵禦Omicron。這是他實事求是，還是他早看到了商機？南非亦早有研究顯示，輝瑞疫苗對抗Omicron的效果比不上Beta和Delta。有人說，Omicron是莫德納和輝瑞（Pfizer）的「福星」，因它會讓兩大藥廠賣出更多疫苗。

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新疫苗帶來曙光

莫德納針對Omicron的新疫苗近日通過了臨床試驗，8月中，亦已率先獲英國批准使用。莫德納的舊疫苗僅包含原始病毒的mRNA 序列，而這款新疫苗卻含有原始病毒和OmicronBA.1的mRNA序列各一半，50微克有25微克是針對原始版本新冠病毒，另25微克則是針對Omicron。接受這款新疫苗臨床試驗的對象是之前已接種過第3劑疫苗的逾800名成年人，其中437人接種第4劑新疫苗；另外377人則接種第4劑舊疫苗，劑量相同。28天後，再檢測他們體內的抗體。結果顯示，新疫苗有助提升Omicron BA.4、BA.5的抗體濃度，故能提供高於舊版疫苗的保護。而且對Alpha、Beta、Delta和Gamma這些舊變種似乎也有更強的保護力，其安全性及常見副作用則與舊疫苗相似。

香港暫時沒有莫德納的疫苗可供接種，而且以上臨床試驗也只有約800人、28天的數據，新疫苗是否有更長時間的保護力尚屬疑問。除了莫德納，還有幾家製藥公司也在研發針對Omicron的疫苗，包括輝瑞、科興及國藥。輝瑞表示，其新研發的疫苗可加強人體對Omicron產生的免疫反應，最多增19倍。不過，新疫苗雖可增強BA.4或BA.5的免疫反應，惟反應較BA.1低，相差約3倍。此外，港大與國藥開展的則是第二代滅活疫苗臨床試驗，預計今年內完成研究，並提交審批，冬季前供市民使用。

最好還是打齊針

無論如何，疫苗由研發、試驗，到實際有針可打都需要時間，我們要立即打齊現有疫苗，還是等新疫苗？我們不妨看看美國如何呼籲國民。

美國食物及藥物管理局(FDA)預期，針對Omicron BA.4或BA.5的疫苗最快可於9月推出，但FDA仍呼籲50歲或以上，以及免疫功能低的人士，盡早接種第3針疫苗加強劑，以獲得更大保護。

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目前醫學界對新冠病毒並沒有太深了解，對怎樣打針才是最好最有效，並沒有共識，以後也未必會有共識，因病毒可能仍會不斷變種。今次打了新疫苗之後，可能仍無法完全阻截下一個變種來襲。今時打針是防重症、防住院，而不是防感染，命是自己的，大家自行決定好了。