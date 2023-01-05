新冠超級變種又自美國殺到？

當國際高度關注內地新冠疫情發展時，被指是目前「免疫逃逸能力最強」的Omicron變種病毒XBB.1.5卻肆虐美國。

美國疾病控制及預防中心相信，美國約4成的新冠確診病例是由XBB.1.5引起的，高於前一周的2成，而美國東北地區，約75%的病例都是受這最新的病毒感染。

美國住院、重症增

美國全國廣播公司（NBC）指出，截至2022年12月30日，新冠7天平均每日住院人數為42,140人，較前兩周增加了4.2%。重症7天平均入院人數上升到每天5,125人，比前兩周增加了9%。

美國華裔公共衞生專家丁亮（Eric Liang Feigl Ding）警告，XBB.1.5是至今免疫逃逸及傳播能力最強的變種病毒之一，它比其他病毒傳播快得多，恐怕會引發下一波大規模疫情。

XBB.1.5最早在紐約出現，迅速在整個州蔓延後，再進入東北新英格蘭地區，包括緬因州、羅德島等，以及英國。雖然美國各地住院人數一直上升，但在確診病例的地區，住院人數並沒有顯著增加，也沒有迹象顯示，XBB.1.5會比其他變種引起更嚴重的疾病。話雖如此，醫學界對XBB.1.5尚未太了解，還是要提高戒備，相信疫苗仍可預防。

其實，逾70個國家已曾有XBB譜系病毒的蹤影，它曾於2022年10月，在印度、新加坡等國肆虐。上海日前也檢測到XBB.1.5，但暫未在當地造成大規模傳播。至於各種新冠病毒，包括Omicron變種發展及目前肆虐歐美的情況，詳見陳鳳翔教授《翔畫短說》（見圖一）。

（圖一）

最近爆發於美國的XBB病毒一旦逆襲香港，由於其傳播力強，港府有何對策？

新冠不是「大號感冒」，因感染後會潛藏健康隱患。香港個別嬰兒、幼童即使病毒測試轉陰，他們的皮膚仍會出現紅疹，非常嚇人。（見圖二至四）大家還是要小心保護小孩，不可掉以輕心。

（圖二）香港個別嬰、幼兒康復後會出紅疹。

（圖三）香港個別嬰、幼兒康復後會出紅疹。

（圖四）香港個別嬰、幼兒康復後會出紅疹。

此外，心肌炎是其中最嚴重的併發症之一。由於XBB.1.5也專攻心腦血管和腸胃疾病，如感染新冠後有這3種症狀，便有可能是心肌炎：一、出現心悸或缺氧感覺，心跳快至每分鐘100下以上；二、全身乏力，甚至出現胸間憋氣等症狀；三、眼前反覆發黑或暈倒，這很可能是心臟停頓的前奏。

重視康復期防護

最近本港新增確診宗數一直高企，萬一不幸「中招」，無論是中了甚麼變種，都一定要注意休息。若出現以上3種情況，一定要及時做好防護。在康復期間，要戒冷飲，也不要做劇烈運動。康復前後，都要避免作息不規律而引致疲勞。

當然，最好還是不要「中招」，今時雖說是政府「鬆綁」，但防疫仍在個人，如你想狂出街、狂聚會，肆意跳入病毒海 ，也只好悉隨尊意。

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