春節過後，很多人因吃喝玩樂，飲食失衡，導致腸胃不適，需要調節飲食復原。另外更有不少人因大吃大喝，零食煎炸辛辣食品不斷，誘發嚴重牙患，往牙醫處急診。

每有牙患，一般人都會往牙醫求診，就是慣常看中醫診治各類疾病的人，牙科護理，中醫永遠都不是一個選項。主要原因「急病急診」，現代牙科以口腔護理為主，急診都是以小手術治療牙患，觀念上手術診治都不是中醫藥的優勢。發展下來，好像牙齒護理，便成為中醫藥的一道缺門。

「養齒」即口腔護理

中醫藥醫理講求「治未病」，核心在「養」，養生、養身、食養及補養等，無一不是以防治為目的，中醫藥發展數千年，全身裏外上下、臟腑百骸都有兼顧，牙齒護理為養生之首，當有一套補養防治方式。

中醫藥的「齒」代表整個口腔系統，如中醫學的「心肝脾肺腎」，並非指單一器官，而是代表整個相關系統，如肺之於呼吸系統般。以系統稱之，因其護養範圍比現代牙醫科學歸類的口腔範圍大得多、重要得多。中醫的「齒」代表牙齒、口腔、牙齦、齒骨、腎、脾胃以至骨骼的健康狀態，要牙齒健康，首要所列的部分健康，要是其中一個部分不理想，病態表徵就在牙齒出現。

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牙齒與健康

中醫認為，齒乃人體最堅硬之骨骼，具有支撐保持面部、咀嚼、協助發音的生理功能。而且牙齒健康與腎臟功能密不可分，正常人的牙齒潔白潤澤且堅固，是腎氣旺盛、津液充足的表現。如容易發生蛀牙、牙齒稀疏，便要留意這是腎虛的徵兆，並且有骨質疏鬆的潛在危機。現代醫學研究發現，骨質疏鬆雖然不會直接影響牙齒本質的硬度，卻會令到牙床牙骨疏鬆，導致牙齒無故脫落。

《雜病源流犀燭•口齒唇舌病源流》載：「齒者，腎之標，骨之本也。」清代葉天士在《溫熱論》中也明確地指出：「齒為腎之餘，齦為胃之絡。」牙齒和骨頭同出一個源頭，胃經主宰了牙齦的生長。腎精充足，骨骼強健有力，牙齒堅硬，不易脫落。反之，如果腎精虧虛，則牙齒易碎，堅硬度較低。

「百物養生，莫先固齒」，護牙的關鍵是護腎、理好脾胃等臟腑，其次就是保持牙齒清潔衛生。保護牙齒，不僅使人外觀漂亮，還可讓人益腎固本，健康長壽。

一、 看牙齒，看健康

1、 牙齒稀疏或齒根外露，腎氣虧損

牙齒與腎的關係最為密切，因此，如果一個人牙齒發育不好，通常腎也不會怎樣好。如成人牙齒稀疏、齒根外露或伴有牙齦淡白出血、齒黃枯落、齦肉萎縮等問題，多為腎氣虧乏，同時要警惕有無腎臟方面的疾病。

2、牙齦紅腫，胃炎或疲勞

中醫認為，牙齦與脾胃相關。如出現單純的牙齦紅腫，多是胃火上炎所致，也可能與胃炎有關；如果紅腫的同時，還伴有牙齒鬆動、強烈口臭等症狀，多為牙周病。

3、牙齒鬆動，骨質疏鬆

牙齒鬆動脫落主要是由於牙槽骨不堅固，意味著骨質疏鬆的先兆。需要及早預防，進行有規律的體育鍛煉；此外，經常叩齒都是有效的預防方法。特別需要關注，牙齒鬆動脫落亦意味著潛在患有心血管疾病的風險。

二、 養牙齒，保健康

在中醫看來，「齒為骨之餘」，全身的骨骼好、骨髓充足，牙齒才能健康。而骨骼的健康與否，則取決於腎。「腎主骨」，是生命之根：從本質上講，人老腎先老；從現象上講，人老牙先老。

中醫養護牙齒有三種方法：叩齒、養胃、固腎。這三種方法，不僅是養齒，更是養生。

1、叩齒

歷代養生文獻對叩齒的具體操作方式的記載有頗多出入，我們可以不必拘泥，可以在每天早上起床後、晚上睡覺前，叩齒三五分鐘，就可以了，不貴做多，貴在堅持。唐朝名醫孫思邈，主張「清晨叩齒三百下」，他活了一百多歲；南北朝名醫家陶弘景，年過八旬，依然牙齒完好，身體健壯，他主要的健身方法也是叩齒。

2、養胃

口腔和與胃相通，胃不和則口腔不和，口腔不和則牙不安。牙齒嬌弱，需要良好的生存環境。很多人嘴裏都會有一股異味，或酸，或苦，或臭，這種環境對牙齒非常不利。

養胃首要清胃熱，胃為多氣多血多熱之腑，中醫經常講「胃為燥土，得涼則安」。現代人飽食終日，油膩、辛辣的食物吃得較多，胃火自然重。火性上炎，胃火中升，口腔首當其衝，牙齒在胃火的薰蒸下便老得更快。正是因為胃火重，一般人更喜歡冷飲涼食，導致傷胃傷脾，形成一個惡性循環。

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3、固腎

固腎是保養牙齒的根本，有人年紀很大，牙齒卻仍然堅固完好，這都得益於腎氣的旺盛，也是長壽的象徵。腎藏精，固腎就是固精，要儘量減少腎精的消耗。消耗腎精其中一個不良的生活習慣，就是熬夜。

三、 護齒動作

1、叩齒

叩齒就是上牙磕下牙，力度以舒適為度。上下兩排牙齒叩擊出聲音，一般以30次為佳，所用力度根據自身牙齒的健康狀況而定。最佳的叩齒時間是晚上5時至7時，為腎經運行的時間。

中醫認為叩齒是強健牙齒的重要活動，能加強牙齒的周圍血液迴圈，並可以達到強腎的目的，提高牙齒抵抗疾病的能力。

2、 咽唾

腎在液為唾，唾液是腎精所化。在叩齒的同時，不要忽視咽唾液。《壽世養老新書》曰「唾津液，養臟氣」。唾液具有灌溉腎臟的作用，維持腎精充沛，牙齒咀嚼有力。

3、 養胃

牙齒健康關係到牙齦是否健康，中醫護理牙齒，講究「固護其本」。適當的多吃豆製品、核桃、蜂蜜等養胃食物，從本質上強壯胃部的功能。少吃辛辣刺激，避免胃火過於旺盛，上犯牙齦。

4、 按摩

我們的身體需要按摩，牙齦同樣需要。我們可以每次晚飯後，清洗手指，將手指或軟毛刷放在牙齦上，輕輕按摩，能有效的增強胃部功能，進一步防止牙周病。

5、 飲水思牙

很多人突然出現頻繁的牙齒變壞，脾胃功能不強，都和飲水習慣有關，常飲碳酸飲料，且飲後很少漱口引致。改善習慣，少喝飲料、果汁等，以喝清水為主。

6、 漱口刷牙

很多人不重視漱口和刷牙。早在元代就有關於漱口和刷牙的記載，漱口採用清水、鹽水、茶水、蘇打水等，均可清潔。固定時間，早晚刷牙，最佳時間為5分鐘。

牙齒看健康，不要忽視上面所提的健康問題，早發現、早治療，防治永遠比治療更重要。而開始護齒的最佳階段為20歲-30歲，好好把握。牙齒健康，可一生健康長壽。

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