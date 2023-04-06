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06/04/2023

盲信權威 ，死得人多

#世衞 #打針 #反應停 #新冠疫情 #復必泰 #高危群組 #海豹兒 #mRNA #Phinance Technologies #新冠疫苗 #長者打針 #新冠疫苗異常事件保障基金 #CDC
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  • 石鏡泉、吳國雄

    石鏡泉、吳國雄

    石鏡泉
    資深投資者、傳媒人及專欄作家。

    吳國雄
    業餘作家，都市農夫，養蜂耕種草藥農。

    曾修讀中草藥養生及種植課程，業餘中草藥導賞員，自家研究中醫養生課題和文獻約15年。

    健康快車

　　世衞日前「終於」修訂了接種新冠疫苗加強劑的建議，指6個月至17歲、健康的兒童及青少年再不是優先接種群組。不過，高危群組包括長者及有重大健康風險的年輕人等，仍宜根據年齡及健康狀況，考慮接種加強劑。

 

　　筆者用「終於」來形容世衞這個修訂，是早於兩個月前，我已撰文《信與不信》，提醒父母為子女決定打針前，必須慎重考慮。世衞建議往往滯後，而國際及政府醫療機構姗姗來遲的建議，有時或會導致「死得人多」。

 

　　以今次最新的修訂為例，世衞仍建議長者打針，乃認為對長者仍利多於弊。本港就有名74歲的男性長者於前年11月，接種首針復必泰疫苗後同日死亡，日前獲新冠疫苗異常事件保障基金賠償200萬元。

 

（iStock圖片）

 

　　由於專家指事主有冠心病，故未能確立死因與打針有關，但這已是繼去年5月，一名66歲婦人打復必泰後死亡獲賠200萬之後，第2宗打針後亡而賠償的個案。

 

　　至於有沒有其他類似不幸個案，訊息或有滯後，暫不得而知，而且打針與死亡的因果關係，本港的專家似乎也傾向「未能確立」。以今時本地情況，任何人打針或打哪款針，真要慎之又慎，不要輕信權威。
生命無價，若因打針而丟了性命，不管賠償是200萬、1,000萬，比起活着的精采，都不值得，何況針後也可能造成死亡以外的其他傷害及負面影響？

 

美損失近1,500億美元

 

　　投資顧問及研究公司Phinance Technologies一份研究報告估計，單在 2022 年，新冠疫苗在美國便造成了 2,660 萬人受傷、136 萬人傷殘，以及比正常單年死亡人數多出的300,000 人超額死亡，導致經濟損失共約1,477億美元（下同），包括受傷（899億）、致殘（522億）及死亡（56億）元。

 

　　Phinance Technologies把打針的影響分為4類 : 無效或無症狀、受傷（輕度至中度後果）、傷殘（嚴重後果），以及死亡（極端後果），從而估算打針所造成人力資源成本的損失。

 

（iStock圖片）

 

　　Phinance以絕對超額工時來計算經濟損失，而死亡人數，Phinance 則以自2021 年以來，超額死亡人數的年均絕對增長及勞動人口，計算出相當於56 億元的生產力損失。

 

　　這些可定義的經濟損失尚可估量，但打針對生產力所造成的其他負面影響，例如員工對工作提不起勁、疲憊、情緒困擾等，在巨大的乘數效應下，就更難計算了。

 

CDC隱瞞疫苗惡果

 

　　國際權威如世衞還可能「不殺伯仁」，但美國疾病控制及預防中心 (CDC) 近日卻被傳媒揭發，刻意隱瞞疫苗可能導致異常及嚴重後果，包括急性心臟衰竭及死亡等。作為美國最高公共衞生機構，無論CDC隱瞞的原因是甚麼，都不能原諒。

 

（iStock圖片）

 

　　今時疫苗概念廣泛為人接受，但採用新技術mRNA研發的新冠疫苗，其安全性尚未確定，政府在批准使用之前，必須反覆查證其臨床測試結果。

 

　　1960年代初，前西德在短短10個月內，便有5,500名肢體畸形的「海豹兒」誕生，還有相當多孕婦出現流產、早產及死產的情況。當年，英國「海豹兒」多達8,000多宗，病例遍及加、澳、日、巴西等地。造成「海豹兒」的主因是婦女在懷孕初期，服用了一種名為「反應停」的合成藥以止孕吐所致，而它卻未經充分的臨床測試。

 

　　未經充分臨床測試的疫苗風險同樣極大，傳統疫苗技術久經時間考驗，會較安全。今時疫情雖退，但若再有瘟疫大規模來襲，香港乃至國際社會又可從今次抗疫中，汲取了多少教訓  ?

 

 

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