全球疫情放開，中國算是最遲開放的國家之一，自年初開放以後，根據中國疾控中心資料顯示，新冠檢測陽性率最高達29.2%，此後波動下降，並維持在較低水平，直至四月檢測陽性率一度攀升，進入五月旅遊旺季開始，人口流動，人員之間的病毒傳播頻次增加，雖然疾控中心資料未具體公報，估計每日確診人數陽性率也有所增加。

有擔心最終導致病毒復燃，嚴重流行形成趨勢，資料顯示幸好免疫屏障還沒有大幅度缺失；有一部分之前沒陽的人群這次紛紛中招，而有部分卻是二陽甚至三陽，說明體內注射疫苗產生的抗體雖有一定的作用，但不能持久保護。

修訂檢測診斷標準

年初國家衛健委、國家中醫藥局綜合司聯合發佈《新型冠狀病毒感染診療方案（試行第十版）》（以下簡稱“第十版”）

第十版重點內容修訂，將疾病名稱由「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」。流行病學特點傳染源中，潛伏期即有傳染性，而發病後3天內傳染性最強；依據臨床特點觀察總結，潛伏期較前縮短至2-4天。

梳理診療方案

第十版中醫治療部分進一步完善中醫藥治療方案，多個中成藥品類包括連花清瘟、藿香正氣、安宮牛黃丸等被持續推薦。藿香正氣膠囊（片、丸、水、口服液）、金花清感顆粒、連花清瘟膠囊、疏風解毒膠囊等，對新冠病毒仍有療效，而藿香正氣軟膠囊更增加成新的推薦劑型。

醫學診治

新型冠狀病毒感染最常累及呼吸系統，導致肺炎。感染後應保證充分能量和營養攝入，注意水、電解質平衡，維持內環境穩定。高熱者可進行物理降溫、應用解熱藥物。咳嗽咳痰嚴重者給予止咳祛痰藥物。避免盲目或不恰當使用抗菌藥物，尤其是聯合使用廣譜抗菌藥物。把中西醫結合治療用藥，作為科學、規範診療的方向。現將部分用藥治療方案節選如下：

1、對症支持治療，注意水、電解質平衡，維持內環境穩定。高熱者可進行物理降溫、應用解熱藥物，咳嗽咳痰嚴重者給予止咳祛痰藥物。

2、抗病毒藥物治療，對於重症高危人群應儘早啟用小分子抗病毒藥物治療。

中醫防治

本病屬於中醫「疫」病範疇，病因為感受「疫戾」之氣，各地可根據病情、證候及氣候等情況，依據三因方案進行辨證論治。涉及超藥典劑量，應當在醫師指導下使用。

考慮到後新冠期，一般感染者，如非出現重症病徵，求診意識較低，國家衛健委針對非重點人群的早期新冠病毒感染者，發出《新冠病毒感染者居家中醫藥干預指引》充分應用中藥湯劑在新冠病毒感染治療上，並推薦認可的中成藥或中藥協定方，進行居家治療。

治療用藥

一、輕型

輕型臨床表現：發熱頭痛，無汗，身體酸痛，咽癢咳嗽或咽乾痛，口乾不欲多飲，痰粘少或咳嗽咯痰，鼻塞濁涕，或噁心、或胸悶、納呆、腹瀉、大便黏膩。

輕型推薦中成藥

藿香正氣膠囊（軟膠囊、丸、水、口服液）、疏風解毒膠囊（顆粒）、清肺排毒顆粒、化濕敗毒顆粒、宣肺敗毒顆粒、散寒化濕顆粒、金花清感顆粒、連花清瘟膠囊（顆粒）等。

二、中型

中型臨床表現：低熱，身熱不揚，或未熱，乾咳，少痰，倦怠乏力，胸悶，脘痞，或嘔惡，便溏。咳嗽，惡風寒，周身酸痛，咽乾咽痛，或憋悶、腹脹便秘。

中型推薦中成藥

金花清感顆粒、連花清瘟膠囊（顆粒）、清肺排毒顆粒、化濕敗毒顆粒、宣肺敗毒顆粒、散寒化濕顆粒等。

注：推薦的清肺排毒湯（協定方）及清肺排毒顆粒（中成藥），適用於輕型、中型、重型、危重型病例，如有特殊，遵醫囑結合患者情況規範使用。

强化防疫意識

自從世衛組織宣佈取消新冠的大流行狀態，隨著各國陸續開放，不少人都覺得新冠病毒對人類，再不會構成威脅，甚麽防疫措施都是多餘，中招也只是大感冒般，無論傳染他人或被傳染，都只是平常事。卻忘記新冠病毒的後遺症對身體或短期、或長期的潛在影響，也間接造成新冠病毒輾轉不滅的原因。

老生常談，病毒的變種或傳播是需要依附活體繁殖擴展的，最基本的防疫手段，只需要簡單由個人做起，注意個人衛生，戴口罩勤洗手，便足以保護自己保護他人。

如果每個人在感染後，不管是初陽或二陽，無論個人的病證嚴重與否，都有意識地自我隔離，過了傳染期才恢復日常活動，把病毒的傳播鏈在自己身上終結，新冠疫情才有望真正打上句號。

本文部分圖片/影片/文字來自網絡，如涉及來源或版權問題，請聯絡本網。

本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。