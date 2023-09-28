據世界衛生組織統計，全世界每6秒就有一人死於腦卒中（中風）或因腦卒中而永久致殘。全世界每年有1,500萬人罹患卒中，其中有500萬人死亡，還有500萬人落下殘疾。

最新的全球疾病負擔研究（GBD）顯示，中國總體卒中終生發病風險為39.9%，居全球首位，幾乎每5人中，就有2人罹患卒中。

中國與美國中風死亡率比較；資料來源：全球疾病負擔研究（GBD）。

目前中國腦血管病患者近700萬，每年新發病人超過200萬。其中腦卒中具有高發病率、高致殘率、高死亡率、高復發率等特點，被稱為腦健康的「頭號殺手」 ，而發病年輕化的亦非常明顯。腦卒中已成為是中國成人致死、致殘的首位病因。世界衛生組織預測，如果得不到控制，到2030年中國每年將有近400萬人死於卒中。

香港衛生署資料顯示，2020年腦血管病的住院病人出院次數及住院病人死亡人數共約24,500人次，因腦血管病而死亡的人數有3,165人，腦血管病居香港最常見的致命疾病第四位。數字還沒有顯示因腦血管病對身體造成嚴重傷害，留下各類後遺症的致殘率，情況不容忽視。

腦血管疾病與亞健康

大多數人認為，只有得了腦部疾病才證明大腦處於不健康狀態，這只說對了一半，大腦不健康主要分為兩種。

一種是大腦出現病症，比如腦血管疾病、腦炎、腦腫瘤、帕金森病、阿爾茨海默症等。在所有疾病中，腦血管疾病的致殘率是最高的，其中70%以上的患者都會留下各種各樣的後遺症。

另一種則是大腦處於「亞健康」狀態，指人的機體雖然檢查無明顯疾病，但呈現出疲勞，活力、反應能力、適應力減退，創造能力較弱，自我有種種不適症狀的一種生理狀態。

腦亞健康介於腦健康與疾病之間，是一種生理功能低下的狀態，大腦長期處於亞健康狀態，便容易患上腦血管疾病。

腦的健康狀態

現代人生活工作節奏加強，大腦過度疲勞已成為一種常態。健忘、記憶差、反應慢等小毛病，都在暗示著腦健康出現了問題。

腦健康的範圍廣泛，包括多種神經系統和精神方面的疾病，腦的健康狀態反映在我們日常生活習慣生活中，如長期飽食、不吃早餐、喜愛甜食、長期吸煙、睡眠不足等，使腦部長期處在亞健康當中，極易引發心腦血管疾病的風險。

若經常出現重度疲勞症狀，則要警惕自己是否已處於「腦亞健康」狀態，腦亞健康高發人群包括：40歲以上的；有腦血管病危險因素的，包括高血壓、糖尿病、冠心病、高血脂、動脈粥樣硬化、短暫性腦缺血發作、代謝綜合症等；有肢體無力或麻木者；有頸椎病者等。

若身體出現以下症狀，說明大腦已發出程度上的警號：

1、經常頭暈、頭痛，記憶力減退，大腦反應遲鈍；

2、走路抬不起腿；

3、懶得講話，自覺有氣無力，不想參加社交活動；

4、時常思想發呆；

5、說話、寫文章時常出錯；

6、記憶力下降，容易丟三落四，轉身就忘事，卻能想起多年前的事；

7、口苦、無味、食欲差；

8、吸煙、飲酒的嗜好有增無減；

9、耳鳴、頭昏、目眩、眼冒金星、煩躁、易怒；

10、眼睛疲勞，打盹不止，提不起精神；

11、人睡困難，易醒多夢；

12、容易心浮氣躁，常常會頭痛，身體抵抗力越來越差，遇到較緊急事時會比一般人緊張。

當存在2至4項符合狀態時，大腦已處於輕度疲勞，5項以上則是重度疲勞。

中風及中風症狀

心腦血管疾病

據國家心血管病中心推斷：目前我國罹患腦卒中的病人約有1,300萬，心腦血管疾病死亡率超過40%，高於腫瘤及其他疾病。

心腦血管疾病存在致命風險，前期加強心腦血管疾病的預防，做好相關疾病的防治，儘量做到早期干預、提前控制，減少腦卒中等嚴重病變及後遺症風險，通過早期的生活方式調整，減少心腦血管疾病的發病風險，有效保護心腦血管。

腦卒中（腦中風）

腦卒中（stroke）俗稱腦中風或者腦血管意外，包括缺血性腦卒中（又稱為腦梗死）和出血性腦卒中（包括腦實質出血、腦室出血以及蛛網膜下腔出血）兩種，是大腦細胞和組織壞死的一種疾病。

除了腦卒中，常見的腦部疾病還有：腦動脈硬化、帕金森、阿茲海默症（老年癡呆症）等。在所有的疾病中，腦血管病的致殘率是最高的，其中70%以上都留下各種各樣的後遺症。中風不是老年人的專利，年輕人也會中風，日常同樣要重視腦健康保護。

中風有發病率高、死亡率高、致殘率高、復發率高以及併發症多的特點，得了腦卒中，除了患者本人，給整個家庭、以至整個社會都帶來了巨大的壓力，腦病已成為危害人類健康的重要疾病。

出血性中風與缺血性中風

急性腦血管疾病

無論腦梗塞還是腦出血，都屬急性腦血管疾病，是高發病，核心的一點就是由於血流的中斷造成了腦細胞的缺水缺氧，沒有氧氣供應，而腦細胞對缺血的腦耐受時間只有三分鐘，隨著時間的延長，腦細胞壞死以後就不可能逆轉，腦細胞是一個非常脆弱的組織，不能再生，不像皮膚切口縫合以後會再生，腦細胞一旦死亡了、數量減少了就不可能重生。所以早期的就診是為了有機會建立良好的血液再通，增加供血供氧，挽救尚存活的腦細胞。也就是說，及時就診和快速診療是至關重要的。

有些人在中風病發時，看起來不那麼嚴重，患者可能最初只是感覺有一點沒力氣，走路的時候腳有點沉重，解紐扣、繫鞋帶時雙手有一點不利索、講話有一點點含糊不清、像含了一口水。心想睡一覺說不定就好了，等到兩三天以後病情加重再去醫院，就已經錯過了最佳治療時機，後悔莫及。

防病三保

1、保身體體溫正常

過冷過熱的環境變化都會直接影響著心血管的舒縮功能，多關注天氣變化，及時增減衣物，防寒保暖。 對於長者，日常活動動靜平穩，避免過度緊張勞累，至為重要。

2、保情緒血壓平穩

血壓急劇波動是心腦血管病意外的重要原因，要避免血壓突然升高。因情緒引起血壓升高的誘因主要有興奮激動、憤怒火盛、苦悶心煩、驟冷刺激、勞累過度等等。因而心腦血管病人情緒要穩定，切忌大喜大悲、大恐大驚、過度興奮。

3、保起居飲食平衡

對於心腦血管病人來說，日常要管住自己的嘴。飲食要以清淡、均衡、適度為原則，適當攝取動物脂肪和蛋白質。主食宜選擇粗糧及粗纖維食物，防止大便秘結對心臟產生不良影響。忌暴飲暴食，特別是過量的飲酒。多吃蔬菜水果，注意作息規律，不要熬夜，適當運動。

古今中外，人們對腦健康都非常重視，所以補腦食品、補健藥品或各類補充劑，或中或西，林林總總，市面不下百數十種。須注意，我們要的是保腦而非補腦，是保持及保護大腦健康，不是利用補腦劑提神解疲，平日保持生活規律正常已經足夠。至於各類的補品、補充劑等，若長期服用，不但對腦健康起不了多少作用，其反效果反而會影響腦部的正常運作，加速腦退化，甚至可能加重對其他器官如肝腎等的負擔，對身體造成負面的影響。

（參考資料：北京腦血管病醫院康復醫院宣傳資料）

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