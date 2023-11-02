夏天出汗多，一般人在夏季都比較看重流汗對身體、對生活的影響，留意到個人的衛生及健康問題。秋冬談汗，很多人不以為然，認為氣溫降，流汗便不再構成生活的不便而忽略了汗的理基。其實一年四季不論氣溫，人體都有流汗，分別只在多與少；相對而言，秋冬因少汗，不像夏季大汗淋漓，更易利用流出的汗液，辨證自身的健康情況。

汗是人體生理代謝物，西醫一般僅作為身體排泄物來看待，而中醫則把汗列為第二問診要素，作極為重要的問診治手段。

明代李時珍認為：「汗出於心，在內為血，在外為汗」。就是說汗為心液，而心主血，故列為汗血同源。出汗過多，不僅會耗氣，還會傷及津液而損及心血。流汗多少會直接導致體內津液流失，過多可造成中暑、渾身無力等現象，甚至導致心臟出現不適。

《素問》指出汗液是津液在陽氣的蒸騰氣化的結果，通過汗孔排出的液體。換言之，汗是津液所化生，且汗的有無、多少，是體內陰陽平衡或失調的表現。

一般的體力活動、進食辛辣、情緒緊張、衣被過厚、氣候炎熱等情況下引起的出汗，為調節體溫、保持機體陰陽平衡，屬於正常生理現象。

但是，如果該出汗時沒有出汗，或不該出汗時大汗淋漓，或總是某一局部位元出汗，或汗液本身出現異常，就屬於病理現象，應當引起重視。

汗與五臟的關係

汗是體液可調節體溫，亦是用來排泄體內的廢物，還可使皮膚表面保持酸性，防止某些病菌對人體的侵襲。既然汗液源自心血，則汗的好壞，自會反映出各個器官的健康狀況，所以中醫强調「臭汗源於肝，虛汗源於肺，冷汗源於腎」。如果出現這些「汗情」，就是身體發出的健康警告。

1、臭汗源於肝

當出現汗臭，就要留意是否肝脾濕熱的問題。臭汗，源於肝脾，尤其與肝關係密切。肝脾濕熱內蘊，薰蒸肌表，就會出汗。由於這種汗是濕熱蘊蒸日久而成，所以味道臭穢。

如一個人總是七情不暢，心態抑鬱，日久肝氣鬱結。肝鬱化火，就會產生內熱，同時，脾胃之氣也會失於健運，就會產生濕熱困阻中焦。

肝脾濕熱偏於肝經濕熱，這種臭汗容易循肝經所及之處而外滲，此類患者多有口苦、舌苔黃膩、小便色黃等問題。

肝脾濕熱偏於脾胃濕熱者，往往手腳心特別愛出汗，因為脾主四肢。

2、虛汗源於肺

虛汗主要指肺氣虛，肺氣衰弱，特別容易出汗，而且，容易犯諸常見的肺系疾病，如感冒、咳嗽、哮喘、肺炎等。

針對這種情況，我們可以艾灸一些宣肺固表的穴位，比如：大椎、風門、肺俞、膏肓、腎俞等，這樣不僅能緩解虛汗症狀，還能增強身體抵抗力，避免惹上一些肺系疾病。

3、冷汗源於腎

我們在受到驚嚇的時候，常常會出冷汗，因為驚恐會令腎氣下趨，腎陽內鬱，就會手腳冰涼，汗出不溫。

如果經常無緣無故地冒冷汗，首先也應考慮是否腎陽虛所致。腎陽虛弱，就會導致一身衰弱；津液就會外泄，導致多汗。同時，冷汗基本是涼的。

針對這種情況，可溫補腎陽，艾灸命門、腎俞、神闕、關元、湧泉，或者直接灸督脈，有調理作用。需要注意的是，艾灸作為養生保健之道，重在改善調理，使用期間應避免煙酒生冷等禁忌事項。

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