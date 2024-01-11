脊椎是人體骨架的主軸，是所有活動的控制中心，除了擔負支撐身體的功能外，還主宰著我們的健康。一般人缺乏對脊椎的保健觀念，常常將腰痠背痛，駝背等常見毛病當作外表儀態來隨意對待，而不會認為是「生病」，導致身體的失衡狀況愈來愈嚴重。

人體控制中心

脊柱除了支撐人體的架構，也是保護脊髓最重要的支幹。人體除了特定器官外，全部都受脊髓神經所支配，如果各個支配器官的神經與脊髓之間傳導暢通無阻，各個器官就可正常發揮。

脊髓神經一旦受壓，便會直接壓迫到相鄰的脊髓神經，影響到神經訊息的傳達，控制身體的作用也就不完整；相應的器官便容易出現病變，誘發相關的病患或痛症。脊椎受壓失衡，主要發生在不良的體態、步態、姿勢或是碰撞、傷害等。

脊椎受壓

因脊椎受壓而病變不僅僅是引起頸腰部的疼痛和麻木，還會引起心律失常，頭痛眩暈，胃痛腹瀉，血壓增高，性功能障礙等，目前發現，有超過百種的疾病與脊椎有關。

人的脊椎一旦異常，可以出現諸多看上去與脊椎毫不相關的內臟疾病。這些疾病涉及內科、外科、神經科、內分泌科、婦科、兒科、耳鼻喉科、眼科、口腔科及皮膚科等。

病因不明的症狀

許多病人患病輾轉多家醫院、多個醫生，未能得到根本的診治，就是由於未能解決脊椎病變的原因。大家老是想像的脊椎、肌肉、關節、骨骼這類問題，卻沒有考慮胸悶、失眠、生理痛等的病理失衡。姿勢、體態和步態影響的層面，不只是外觀的美感，還會影響到身體日常的活動功能。

圖一：脊椎病症診斷表（網上圖片）

脊椎神經與相關症狀

附圖及下表把脊椎各椎節名稱、供應部位與受壓導致可能產生的症狀作為參考，方便平常自我檢查診斷。

頸椎神經

C1：頭部血液供應，大腦垂體，面部，腦部，中耳，內耳，交感神經系統

• 頭痛，神經質，失眠，頭部發冷，高血壓，健忘，慢性疲勞症，眩暈，偏頭痛，眼花，面癱，低熱

C2：雙耳，視覺神經，聽覺神經，鼻竇，舌，前額

• 鼻竇炎，鼻敏感，耳鳴，失聰，耳周邊疼痛，眩暈，視力下降，斜視，偏頭痛，胸悶，高血壓，失眠

C3：咽，肩，臉頰，外耳，面部骨骼，牙，三叉神經，交感神經

• 三叉神經痛，濕疹，咽喉異物感，胸悶，頸痛，牙痛，甲亢

C4：頭部肌肉，鼻，唇，口，耳，咽喉，臂

• 頭部肌肉痛，流鼻涕，失聰，咽喉異物感，胸悶，肩痛，牙痛，打嗝，甲亢

C5：食道，氣管，肘，聲帶，頸部脖體

• 氣管炎，咽喉炎，聲音嘶啞，眩暈，視力下降，心律不正，上臂肘痛，過敏性鼻炎，神經衰弱

C6：甲狀腺，副甲狀腺，頸部肌肉，扁桃腺

• 甲狀腺及副腺炎，手腕痛，斜頸，肩頸僵硬，上臂疼痛，哮喘

C7：大拇指，甲狀腺，肩關節，肘關節

• 富貴手，甲狀腺炎，畏冷，低血壓，心律不正，上肢後側麻痛

胸椎神經

T1：心臟，食道，氣管，前臂，包括手腕及手指

• 心慌，心悸，左上胸痛，支氣管炎，哮喘，咳嗽，呼吸不暢，手及前臂疼痛

T2：心臟，食道，氣管

• 心肌痛，心瓣膜炎，食道炎

T3：肺，食道，支氣管

• 支氣管炎，肺炎，肺結核，食道炎，肋膜炎

T4：肺，支氣管，食道，胸腔，膽囊

• 肺炎，肋膜炎，胸痛，乳腺炎，膽囊炎

T5：肝，脾，胃

• 肺炎，膽炎，脾腫，胃炎

T6：胰，胃，膽

• 胃炎，胰臟炎，膽炎，胃潰瘍，消化不良

T7：胃，十二指腸，胰島腺

• 胃炎，十二指腸炎，糖尿病

T8：脾，橫隔膜

• 抵抗力減弱，呼吸困難

T9：腎上腺

• 腎上腺炎，過敏症，麻疹

T10：腎臟，膀胱

• 動脈硬化，慢性疲勞，腎炎，腹脹，卵巢炎，糖尿病，前列腺炎

T11：腎，輸尿管

• 皮膚病，小粒疹，濕疹，胰腺炎，排尿異常，尿路結石，血壓異常，內分泌失調

T12：小腸，淋巴系統，上／下背部

• 風濕病，胃脹痛，糖尿病，腎炎，內分泌失調，免疫力低下

腰椎神經

L1：輸尿管，股四頭肌，大腿前側，大腸

• 輸尿管炎，大腿痛，尿床，便秘，腹瀉

L2：卵巢，輸卵管，盲腸，大腸，大腿

• 卵巢炎，卵巢瘤，宮外孕，輸卵管阻塞，盲腸炎

L3：膀胱，子宮，大腿外側，生殖器官

• 膀胱炎，子宮肌瘤，膝痛，月經不順，內分泌失調

L4：前列腺，腰部肌肉，坐骨神經

• 腰痛，坐骨神經痛，前列腺炎，排尿不順，尿頻，尿急，尿痛，背痛，腹痛

L5：小腿，足踝，直腸，膀胱，子宮

• 痔瘡，坐骨神經痛，膀胱炎，小腿痛及抽筋，足踝痛，腳冰冷，大腿無力

薦骨神經及尾椎神經

薦骨神經：直腸，髖關節，大腿後側，攝護腺，生殖器

• 攝護腺炎，髖關節炎，性功能疾病，脊柱側彎

尾椎神經：直腸，尾椎，肛門

• 痔瘡，尾椎痛，直腸炎，瘙癢症，坐下時脊柱疼痛，肛裂

我們日常有很多不明原因的病痛病症，以傳統西醫檢查，結果都在正常範圍，因此被判定為健康正常或是亞健康，但是病患的問題或不適感還是持續。體態卻不斷的改變，意味著身體已經失衡；身體若失衡，人體內最自然的自癒力就會慢慢降低，人自然容易變得疲憊、精神不濟、免疫力下降，各種隱疾病患都會伴隨而來。健康「正常」，卻忽略了對脊椎甚至脊椎神經的檢查，延誤了治療的先機。

至於中醫如何看脊椎，下囘談。

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