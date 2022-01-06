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06/01/2022

第五波疫情一觸即發！是時候重拾防疫意識！口罩、酒精、搓手液邊款最好？即睇終極齊全個人防疫懶人包（附消委會推介）

#新冠肺炎 #新型肺炎 #武漢肺炎 #防疫 #疫情 #口罩 #洗手 #酒精搓手液 #消毒酒精 #懶人包 #備忘 #消委會
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law Photo: 網上圖片

　　本港新冠肺炎疫情近日有反彈迹象，專家謂若個案繼續增加至一定數目，第五波疫情一觸即發！群組出現，加上不少確診者行蹤較多，曾外出多處遊玩、聚餐，以致難以追蹤源頭，多個隱形傳播鏈疑已出現！政府日前亦已再次收緊防疫措施；至於個人方面，鬆懈多時的你你你，又係時候重拾一些防疫意識！口罩、洗手液、搓手液點揀法？一齊睇睇以下防疫懶人包啦！

 

Read More：【疫情反彈】第三波殺到！醫生拆解防疫漏洞：防疫心態要回到數月前！

 

 

1. 檢視口罩性能

 

　　戴口罩前，先分清楚口罩的底面（一般以有顏色、摺紋向下的一面向外，有金屬的一邊向上）；然後拉開口罩的「風琴位」，將口罩完全覆蓋口、鼻和下巴；再把外科口罩的金屬條沿鼻樑兩側按緊，緊貼面部，不要留罅隙。

 

　　雖然現時坊間口罩供應充足，但大家亦可留意哪些口罩符合相關的過濾標準！消委會曾於2017年檢測市面上29款口罩的保護性能，檢測指大部分產品過濾細菌的效率達95%或以上，整體表現理想。當中有3款口罩甚至高達99.9%，包括「Elleair超強阻隔PM2.5成人口罩（標準）」、「Medicom麥迪康彩色生活口罩耳掛式」及「理的外科手術口罩」。

 

 

　　除了睇準個別獲點名品牌，大家都可按口罩包裝上的標示選擇。不過，不同產地對口罩的標準或代號也不同。大家可以參考2個最主要和普遍的標準

 

a. 防護力重要指標：BFE、PFE、VFE

 

　　這三組英文字母是測試口罩防護力最重要的三組字，包括細菌過濾效率（Bacterial Filtration Efficiency, 即BFE）、顆粒過濾效率（Particle Filtration Efficiency，即PFE）和病毒過濾效率（Viral Filtration Efficiency, 即VFE）。

 

　　BFE：過濾小至3微米的微粒，如花粉或一般飛沫

　　PFE：過濾小至0.1微米的微粒，如流感病毒

　　VFE：過濾0.1至5微米的微粒

 

　　過濾細菌的效率以百分比顯示，百分比愈高代表過濾效率愈好。由於新型冠狀病毒直徑為0.06-1.4微米，一般口罩若只標示BFE，僅能抵擋普通飛沫，不足以阻隔新型冠狀病毒，最理想為標有PFE與VFE濾菌率的口罩，兩者達95%或以上為佳；不過市面上不易見標有VFE濾菌率的口罩，有PFE已足夠。

 

b. 美國ASTM level：分低中高三個級別

 

　　根據美國材料和試驗協會（American Society for Testing and Materials，簡稱ASTM）的口罩標準F2100-11，將外科口罩分為三個級別：

 

　　第一級（Level 1）為低防護

　　第二級（Level 2）為中防護

　　第三級（Level 3）為高防護

 

　　ASTM認證的口罩三級防護標準中，最大分別在於液體阻擋能力，以及3%之差的BFE與PFE；若非醫護人員，一般市民日常生活未必會頻密地接觸到血液與體液，第一級口罩的液體阻擋能力已能應付日常需要；而若未能購得符合第二級或第三級的口罩，BFE與PFE均達95%的第一級口罩其實亦已足夠。

 

夏天戴口罩注意：

 

　　1. 隨身帶備一兩個口罩作更換；

　　2. 在面部及口罩之間放置紙巾吸濕，每隔2至3小時換一次，可延長口罩使用壽命；

　　3. 不建議使用N95、K94等透氣度較低的口罩。

 

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