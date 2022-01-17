【患者蹤跡更新】 假期稍有回落，新增少於10個地點！雅蘭中心、旺角中心上榜！一文睇清確診者過去14天曾到訪地方（1月17日更新）

本港疫情反覆，變種病毒Omicron流入社區，或迎來第五波疫情！衞生防護中心每日按時公布確診者蹤跡，讓市民加以提防；編輯按照地區、場所類型進行分類，大家出入都要注意，避免染疫！除了遠離曾有確診者的地方，最重要還是盡量少外出，減低從外界接觸病毒的機會。

一按即看確診者各區蹤跡：（更新至1月16日深夜衞生防護中心資料）

港島及離島

-灣仔及中西區

-東區、南區及離島區

九龍

-油尖旺區

-觀塘及黃大仙區

-九龍城及深水埗區

新界

-沙田、大埔、北區及西貢區

-荃灣及葵青區

-屯門及元朗區

註：（大廈名單／曾有涉及個案最後到訪或報告日期）

1月17日更新：

中西區

銀行大廈；11/01/2022

九龍

油尖旺區

雅蘭中心1期 ；11/01/2022

旺角中心1期；11/01/2022

九龍城區

陳瑞槐夫人胡尹桂女士持續教育大樓 ；12/01/2022

新界

葵青區

青衣城 肯德基；11/01/2022

屯門區

置樂花園地下 ；11/01/2022

元朗區

天一商城 大快活；12/01/2022

一文睇清現有檢測途徑（按這裏）

14日內曾有確診者居住過的大廈名單（按這裏）

曾有確診個案的的士車牌號碼（按這裏）