17/01/2022
【患者蹤跡更新】 假期稍有回落，新增少於10個地點！雅蘭中心、旺角中心上榜！一文睇清確診者過去14天曾到訪地方（1月17日更新）
本港疫情反覆，變種病毒Omicron流入社區，或迎來第五波疫情！衞生防護中心每日按時公布確診者蹤跡，讓市民加以提防；編輯按照地區、場所類型進行分類，大家出入都要注意，避免染疫！除了遠離曾有確診者的地方，最重要還是盡量少外出，減低從外界接觸病毒的機會。
一按即看確診者各區蹤跡：（更新至1月16日深夜衞生防護中心資料）
港島及離島
九龍
-油尖旺區
新界
註：（大廈名單／曾有涉及個案最後到訪或報告日期）
1月17日更新：
中西區
銀行大廈；11/01/2022
九龍
油尖旺區
雅蘭中心1期 ；11/01/2022
旺角中心1期；11/01/2022
九龍城區
陳瑞槐夫人胡尹桂女士持續教育大樓 ；12/01/2022
新界
葵青區
青衣城 肯德基；11/01/2022
屯門區
置樂花園地下 ；11/01/2022
元朗區
天一商城 大快活；12/01/2022
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