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11/01/2022

Omicron疫情 | WhatsApp輸入即知！3個方法check最新檢疫大廈名單，超方便！

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　新冠肺炎疫情持續嚴峻，確診個案日日創新高，加上確診者行蹤遍及各區，搞得全城人人自危。想避疫？只好每日追看疫情記者會、瀏覽衞生署網站發放的疫情資訊，以檢視自己居住和工作地點附近，有沒有確診患者曾經到訪過。不過，日日430聽記者會、晚晚睡前查看「14日內曾有確診者居住過的大廈名單」而且往往要睇完整個名單，才知道自己住所或途經地點是否淪為「疫點」，似乎太麻煩兼費時；最好有方法可以「一撳就睇到」！

 

　　嘿！懶人總會找到方法！編者最近找來3個實時更新網站／搜尋器，只需要輸入要查詢的大廈名稱，或分享實時位置，就可以隨時瀏覽和肺炎有關的最新資訊！方便到極！

 

1. WhatsApp檢疫大廈名單搜尋器

 

　　用WhatsApp都可以查看檢疫大廈名單？對！本地製作人工智能公司Clare.AI製作了一個以WhatsApp操作的AI Chatbot（人工智能）自動回答系統，只要輸入要查詢的大廈名稱，或分享實時位置，就可以查找附近是否曾有確診患者出沒！

 

　　怎樣用？等編者教你啦！

 

步驟一：先連接到與Clare.AI聊天畫面，方法有3個，包括掃描QR Code、按連結或手動加入號碼「+85264803593」。

 

 

步驟二：發送「Hi Clare」展開對話，Clare.AI 便會自動回覆，表示系統已經開始操作。（如下圖）

 

（Whatsapp網頁版截圖）

 

步驟三：按需要查看不同資訊。

 

　　想知道所身處的地方是否有確診患者出沒？只要輸入要查詢的大廈名稱，或分享實時位置，系統便會即時顯示「最近確診或疑似住宅大廈」（註：最多顯示10個）。

 

（Whatsapp網頁版截圖）

 

　　想知道本港疫情的最新情況？輸入「 1」。如果想把連結分享給朋友，可輸入「 3」；想買口罩，可輸入「 4」；而且輸入「 6」還可轉換至英文版，非常實用！

 

（Whatsapp網頁版截圖）

 

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