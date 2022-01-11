晚市禁堂食 | 網購、外賣都有機會中招？做好12個防疫重點，安全放心

新冠肺炎疫情近日持續升溫，變種病毒迅速蔓延，情況令人憂心。政府日前決定進一步收緊防疫措施，要求全港餐廳晚市禁堂食、大家又再回歸外賣、網購的日子！

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既然區區有病毒，最好留在家中，盡量減少去街市、超市買餸，此時網購就大派用場！至於「無飯人士」，唯有叫外賣！不過大家要留神，無論網購食材，還是外賣食物（速遞或自取），一樣潛藏播毒風險！如何避免？即睇以下12個注意事項！

給網購人士（不論是買食材、日用品、衣物）：

兩年多疫情以來，曾試過有速運司機和速運員受感染個案，令不少人擔心會因接觸網購包裹而受感染。中國疾病預防控制中心曾經指出，病毒通過郵寄傳播的風險不大，不需要拒收郵件，只要收件時或收件後做好防疫消毒措施便可。英國亦有研究指出，收到包裹後應先放置72小時先開箱，以減低感染包裹表面殘留病毒的風險。根據多方意見，編者歸納出5個重點，包括：

1. 收件時，佩戴口罩和手套。

2. 收件後，用消毒紙抹拭包裹表面。如果是食物，亦應先清洗乾淨或抹一抹包裝再儲存。

3. 處理完包裹後，不要觸摸眼口鼻，盡快用梘液洗手。

4. 善用速遞櫃，減少與速遞員接觸。

5. 接觸過速遞櫃，都要記得洗手或以酒精搓手液清潔雙手！

善用速遞櫃，減少與速遞員接觸。（圖源：網上圖片）

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