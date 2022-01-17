最新疫情｜今增7宗個案！23歲寵物店女售貨員感染源頭不明！海景絲麗酒店巴基斯坦婦9位密切接觸者疑中招！

本港新冠肺炎疫情持續緩和，惟變種病毒Omicron於2021年尾殺入社區，香港第五波疫情恐一觸即發！截至今日（2022年1月17日），本港今日新增7宗確診個案，當中3宗屬輸入病例，餘下3宗為與輸入個案相關的感染個案，另有1宗本地個案。

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14日內曾有確診者居住過的大廈名單（衞生防護中心資料）：按此

1月17日更新︰

今日新增的1宗本地個案，感染源頭未明，為銅鑼灣渣甸街Little Boss寵物店23歲女售貨員（#13047），經基因分析懷疑感染變種病毒Delta。患者住香港仔東勝道4號，曾於1月3日去過西環金玥餐廳、卑路乍街的阿一豬扒酸辣米線；1月5日與4名朋友到過油麻地彌敦道的海底撈晚餐；1月10日曾與一名朋友到過灣仔睿景酒店，沒有用過酒店設施。

其餘3宗與輸入個案相關的感染個案，均從檢疫中心找出，為早前確診的19歲男子（#13014）的家人，亦與早前確診的71歲女子（#12913）見過面。三名患者包括一名17歲中五男學生（#13051），就讀於北角蘇浙公學；一名11歲小五女學生（#13052），就讀於軒尼詩道官立小學（銅鑼灣），1月11日去過駱克道一間補習社補習；以及一名46歲女外傭（#13053），曾去過個案13014位於油塘的家中。據了解，上述個案再有多一名家人對病毒呈初步陽性。

今日另有不多於20宗初步陽性個案，包括早前確診、曾入住油麻地香港海景絲麗酒店的巴基斯坦女子的9位密切接觸者，其中5位為其同住大坑東邨東滿樓的家人，另外4人住長沙灣元州街450-464號寶華閣。