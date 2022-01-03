  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康大晒
健康解「迷」健康快車綠路閑人欣欣食乜嘢馬拉松週記Green Monday食療新意思美女中醫都市痛症走肉廚房心理攻防戰看透生死拆解耳鼻喉健康「膚」識伴你同行抗癌，我有計親子語健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚中醫話樂齡科技留心站無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信素心Cook輕養生
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

03/01/2022

疫苗懶人包｜過年前不打針無堂食？一文睇清接種科興及復必泰疫苗地點（附地址及開放時間）

#疫苗 #打針 #即日籌 #長者 #新冠疫苗 #疫苗接種中心 #科興 #復必泰 #2019冠狀病毒 #新冠肺炎
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

 1月 3 日更新︰

 

      最近新冠疫情反覆，望月樓群組接二連三出現新患者，令人擔心變種病毒或在社區爆發。政府早前就宣布，計劃在農曆新年前擴大「疫苗氣泡」範圍，市民進入表列處所，包括食肆、戲院、健身中心、美容院等公眾娛樂場所，均須接種最少一劑新冠疫苗。食物及衞生局局長陳肇始昨日在電台節目預告，相關措施或於1月尾公布！以下將會為大家列出接種疫苗的所有地點︰

 

疫苗接種專題網站https://www.covidvaccine.gov.hk/zh-HK/programme

預約接種疫苗https://booking.covidvaccine.gov.hk/forms/index_tc.jsp

 

 

社區疫苗接種中心

開放時間︰ 8am - 8pm 

註︰1月31日至2月3日（年廿九至年初三）休息

 

提供復必泰疫苗︰

 

西灣河體育館

地址︰西灣河筲箕灣道111號2樓（港鐵西灣河站A出口）

 

香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心

地址︰黃竹坑南風徑1號（港鐵海洋公園站）

註︰開放時間︰10am -6pm（星期三全日休息）；星期六日︰8am - 8pm

 

曉光街體育館

地址︰觀塘曉光街2號（港鐵觀塘站C1出口）

 

荔枝角公園體育館

地址︰荔枝角荔灣道1號（港鐵美孚站C1出口）

 

香港中文大學醫院

地址︰沙田澤祥街9號（港鐵大學站）

 

林士德體育館

地址︰葵涌興芳路176號（港鐵葵興站C出口）

 

元朗體育館

地址︰元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓4樓（港鐵朗屏站／輕鐵豐年路站）

 

提供科興疫苗︰

 

渣華道體育館

地址︰北角渣華道99號渣華道市政大廈3樓（港鐵北角站A1出口）

 

官涌體育館

地址︰佐敦寶靈街17號官涌市政大廈6樓（港鐵佐敦站／柯士甸站）

 

源禾路體育館

地址︰沙田源禾路8號（港鐵沙田站）

 

 

普通科門診（只提供科興疫苗）

開放時間︰

星期一至五︰9am -1pm； 2pm -5pm （公眾假期除外）

星期六︰9am -1pm（公眾假期除外）

 

馬鞍山家庭醫學中心

地址︰馬鞍山西沙路 609 號地下

 

天水圍(天業路)社區健康中心

地址︰天水圍天業路3號

 

 

 

私家診所（只提供科興疫苗）

 

私家醫生診所名單（請按此

提供於非診所場地疫苗接種的醫生名單（請按此

 

私營醫護機構（提供復必泰疫苗接種

仁安醫院

 

接種地點︰新界沙田大圍富健街 18 號急症門診中心

預約及查詢熱線︰26083355

 

香港養和醫院有限公司

 

接種地點︰香港跑馬地山村道二號李樹培院地下門診部

接種地點︰香港筲箕灣阿公岩村道 5 號李樹芳樓 5 樓家庭醫學及基層醫療中心（港島東）

網站︰https://vaccine.hksh.com/

 

 新都醫療服務有限公司

接種地點︰九龍觀塘協和街 33 號裕民坊商場一樓 102 室

電話︰21158862 （預約）/ 36189302（查詢）

網頁https://newtownmedical.simply/

 

接種地點︰新界屯門良德街 11 號寶怡花園商場 1 樓 13 號舖

電話︰24559811（預約）/ 36189302（查詢）

網站https://newtownmedical.simply/

 

接種地點︰新界屯門屯利街新都商場 2樓 214-215 室

電話︰24583213（預約）/36189302（查詢）

網頁https://newtownmedical.simply/

 

接種地點︰新界屯門屯利街新都商場 2樓 220-225 室

電話︰24583209（預約）/36189302（查詢）

網站https://newtownmedical.simply/

 

接種地點︰新界天水圍嘉湖山莊新北江商場地下 G3 舖

電話︰26173832（預約）/36189302（查詢）

網站https://newtownmedical.simply/

 

接種地點︰新界元朗阜財街 2 號宏豐大廈地下 8 號舖

電話︰24436220（預約）/36189302（查詢）

網站https://newtownmedical.simply/

 

尚至醫療 

 

接種地點︰

- 九龍尖沙咀中間道 15 號 HZentre 11 樓

- 香港中環皇后大道中 122 號尚至醫療大樓 17 樓

- 香港中環皇后大道中 122 號尚至醫療大樓 18 樓

- 香港中環皇后大道中 122 號尚至醫療大樓 6 樓

- 香港中環皇后大道中 122 號尚至醫療大樓 9 樓

預約及查詢︰81998828

 

接種地點︰

- 香港中環畢打街 1 號中建大廈 318 室

預約及查詢︰25266332

 

 卓健醫療服務有限公司

 

接種地點︰

- 九龍尖沙咀港鐵九龍站KOW83 商舖

- 九龍九龍灣宏照道 33 號國際交易中心 1 樓 41 及 43A號舖

- 香港灣仔軒尼詩道 313-317B 號中國人壽大廈 1 樓

- 新界青衣青敬路 33 號青衣城 3 樓 308D 號舖

預約及查詢︰83018301 (請按 8 字)

 

 天下仁心醫療集團有限公司

 

接種地點︰香港中環皇后大道中 9 號14 樓 1401-02 室

預約及查詢︰28613777

 

 百本專業護理服務有限公司

 

接種地點︰九龍旺角山東街 40 號好望角大廈 8 樓全層

預約及查詢電話︰25755893/95159439

 

 盈健醫療集團有限公司

 

接種地點︰新界大圍港鐵大圍站 3 號地舖

預約及查詢︰26032082

 

接種地點︰新界青衣港鐵青衣站地下44-45 號舖

預約及查詢︰28878823

 

接種地點︰新界葵涌港鐵葵芳站 17 號舖

預約及查詢︰21873626

 

 

下頁繼續睇其餘接種地點︰公立醫院+流動新冠疫苗接種站

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多健康大晒文章

你可能感興趣

#疫苗 #打針 #即日籌 #長者 #新冠疫苗 #疫苗接種中心 #科興 #復必泰 #2019冠狀病毒 #新冠肺炎

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk