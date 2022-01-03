疫苗懶人包｜過年前不打針無堂食？一文睇清接種科興及復必泰疫苗地點（附地址及開放時間）

1月 3 日更新︰

最近新冠疫情反覆，望月樓群組接二連三出現新患者，令人擔心變種病毒或在社區爆發。政府早前就宣布，計劃在農曆新年前擴大「疫苗氣泡」範圍，市民進入表列處所，包括食肆、戲院、健身中心、美容院等公眾娛樂場所，均須接種最少一劑新冠疫苗。食物及衞生局局長陳肇始昨日在電台節目預告，相關措施或於1月尾公布！以下將會為大家列出接種疫苗的所有地點︰

疫苗接種專題網站︰https://www.covidvaccine.gov.hk/zh-HK/programme

預約接種疫苗︰https://booking.covidvaccine.gov.hk/forms/index_tc.jsp

社區疫苗接種中心

開放時間︰ 8am - 8pm

註︰1月31日至2月3日（年廿九至年初三）休息

提供復必泰疫苗︰

西灣河體育館

地址︰西灣河筲箕灣道111號2樓（港鐵西灣河站A出口）

香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心

地址︰黃竹坑南風徑1號（港鐵海洋公園站）

註︰開放時間︰10am -6pm（星期三全日休息）；星期六日︰8am - 8pm

曉光街體育館

地址︰觀塘曉光街2號（港鐵觀塘站C1出口）

荔枝角公園體育館

地址︰荔枝角荔灣道1號（港鐵美孚站C1出口）

香港中文大學醫院

地址︰沙田澤祥街9號（港鐵大學站）

林士德體育館

地址︰葵涌興芳路176號（港鐵葵興站C出口）

元朗體育館

地址︰元朗馬田路52號元朗文化康樂大樓4樓（港鐵朗屏站／輕鐵豐年路站）

提供科興疫苗︰

渣華道體育館

地址︰北角渣華道99號渣華道市政大廈3樓（港鐵北角站A1出口）

官涌體育館

地址︰佐敦寶靈街17號官涌市政大廈6樓（港鐵佐敦站／柯士甸站）

源禾路體育館

地址︰沙田源禾路8號（港鐵沙田站）

普通科門診（只提供科興疫苗）

開放時間︰

星期一至五︰9am -1pm； 2pm -5pm （公眾假期除外）

星期六︰9am -1pm（公眾假期除外）

馬鞍山家庭醫學中心

地址︰馬鞍山西沙路 609 號地下

天水圍(天業路)社區健康中心

地址︰天水圍天業路3號

私家診所（只提供科興疫苗）

私家醫生診所名單（請按此）

提供於非診所場地疫苗接種的醫生名單（請按此）

私營醫護機構（提供復必泰疫苗接種）

仁安醫院

接種地點︰新界沙田大圍富健街 18 號急症門診中心

預約及查詢熱線︰26083355

香港養和醫院有限公司

接種地點︰香港跑馬地山村道二號李樹培院地下門診部

接種地點︰香港筲箕灣阿公岩村道 5 號李樹芳樓 5 樓家庭醫學及基層醫療中心（港島東）

網站︰https://vaccine.hksh.com/

新都醫療服務有限公司

接種地點︰九龍觀塘協和街 33 號裕民坊商場一樓 102 室

電話︰21158862 （預約）/ 36189302（查詢）

網頁︰https://newtownmedical.simply/

接種地點︰新界屯門良德街 11 號寶怡花園商場 1 樓 13 號舖

電話︰24559811（預約）/ 36189302（查詢）

網站︰https://newtownmedical.simply/

接種地點︰新界屯門屯利街新都商場 2樓 214-215 室

電話︰24583213（預約）/36189302（查詢）

網頁︰https://newtownmedical.simply/

接種地點︰新界屯門屯利街新都商場 2樓 220-225 室

電話︰24583209（預約）/36189302（查詢）

網站︰https://newtownmedical.simply/

接種地點︰新界天水圍嘉湖山莊新北江商場地下 G3 舖

電話︰26173832（預約）/36189302（查詢）

網站︰https://newtownmedical.simply/

接種地點︰新界元朗阜財街 2 號宏豐大廈地下 8 號舖

電話︰24436220（預約）/36189302（查詢）

網站︰https://newtownmedical.simply/

尚至醫療

接種地點︰

- 九龍尖沙咀中間道 15 號 HZentre 11 樓

- 香港中環皇后大道中 122 號尚至醫療大樓 17 樓

- 香港中環皇后大道中 122 號尚至醫療大樓 18 樓

- 香港中環皇后大道中 122 號尚至醫療大樓 6 樓

- 香港中環皇后大道中 122 號尚至醫療大樓 9 樓

預約及查詢︰81998828

接種地點︰

- 香港中環畢打街 1 號中建大廈 318 室

預約及查詢︰25266332

卓健醫療服務有限公司

接種地點︰

- 九龍尖沙咀港鐵九龍站KOW83 商舖

- 九龍九龍灣宏照道 33 號國際交易中心 1 樓 41 及 43A號舖

- 香港灣仔軒尼詩道 313-317B 號中國人壽大廈 1 樓

- 新界青衣青敬路 33 號青衣城 3 樓 308D 號舖

預約及查詢︰83018301 (請按 8 字)

天下仁心醫療集團有限公司

接種地點︰香港中環皇后大道中 9 號14 樓 1401-02 室

預約及查詢︰28613777

百本專業護理服務有限公司

接種地點︰九龍旺角山東街 40 號好望角大廈 8 樓全層

預約及查詢電話︰25755893/95159439

盈健醫療集團有限公司

接種地點︰新界大圍港鐵大圍站 3 號地舖

預約及查詢︰26032082

接種地點︰新界青衣港鐵青衣站地下44-45 號舖

預約及查詢︰28878823

接種地點︰新界葵涌港鐵葵芳站 17 號舖

預約及查詢︰21873626

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