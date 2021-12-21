按摩愈大力愈有效？骨質疏鬆、嚴重糖尿不可「啪頸」？物理治療師︰有一個位用力按或影響神經線！

頸梗膊痛、肌肉崩緊，這些情況對於每日坐在辦公室8至9小時的打工仔、低頭族來說實在避無可避！編者身邊有不少朋友都趁放假去按摩「鬆一鬆」，有些更會進行 「啪頸」，齋聽都覺得有點危險！到底胡亂「啪頸」會有甚麼後果？按摩是否愈大力愈有效？按摩後感到酸痛是正常反應嗎？今次就找來註冊物理治療師來跟大家講講按摩需要注意的地方！

按摩真的有效嗎？

（圖片來源︰Pexels）

人人都去按摩，按摩又是否真的做到放鬆效果呢？註冊物理治療師吳廣儲（Oscar）指出，按摩的原理是透過人手按壓來改善血液循環，讓身體沒那麼容易積聚廢物，肌肉就會放鬆一點；當肌肉不會拉扯，就可以達到減輕痛症的效果。重點就來了，放鬆效果又是否持久呢？Oscar形容按摩只是一種方法或工具，只要用得正確就可以治本，解決痛症的問題；相反，使用得不正確的話，放鬆的效果只會短暫。

對於我們來說，按摩師用力按下痛處的一瞬間就最過癮，不過大力按又是否正確呢？原來有機會弄巧成拙！Oscar指出，按摩非愈大力就愈好，我們感到崩緊的肌肉都是表層肌肉，它們的範圍較大，一般都不用太出力按；而深層的肌肉是幫助穩定身體，假如特意將它按鬆，身體的穩定性就會降低，反而出現痛症加劇或是活動能力變差的情況。他強調，按摩非「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，以頸痛為例，未必是頸部的肌肉需要放鬆，有可能是病人的站姿不良，這就關乎到髖關節，假如大脾和胸口的肌肉沒有得到放鬆，頸痛問題就依然存在。因此，物理治療師的做法是會透過問診和檢查為病人找出痛楚的原因，再對症下藥。

「啪頸」或傷及頸椎動脈？

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有部分按摩店都會提供「啪頸」的服務，雖然「啪頸」屬手法治療的一種，但是這些動作潛在一定的風險！Oscar說，「啪頸」又叫頸椎復位（cervical manipulation），透過頓挫力將關節快速打開或關閉，主要做到放鬆肌肉，減低痛症、增加活動能力。大部份情況下，頸椎復位是安全的，只有少數例子會引起不適，好像是頸痛加劇、手部痺痛、頭暈和頭痛等；極少數情況下會傷及頸椎動脈，影響大腦供血，引起中風等嚴重後果。而澳洲物理治療學會（Australian Physiotherapy Association,APA）就曾指出以下12類人士不適合接受頸椎復位︰

1. 55歲或以下人士申訴突發及嚴重頭痛或頸痛

2. 65歲或以上人士有以下症狀

- 步姿不穩

- 看見重影（同一時間看到兩個影像）

- 言語障礙

- 吞嚥困難

- 突然暈倒不醒人事

- 眼球不自主移動

- 噁心/嘔吐

- 嘴唇附近有麻痺

3. 頸椎嚴重退化

4. 頸肌肉痙攣嚴重

5. 關節感染 / 發炎

6. 經歷嚴重車禍/跌倒致骨裂或關節脫位

7. 骨質疏鬆

8. 嚴重糖尿病

9. 可能患上癌症

10. 血友病

11. 結締組織疾病

12. 顱椎關節畸形

Oscar補充，要安全有效地進行頸椎復位需要考慮不同因素，建議尋求經過專業訓練的醫護人員處理比較理想。一般來說，物理治療師會以主動運動、筋膜放鬆、電療、針灸幫助有嚴重痛症問題的病人，再視乎情況決定有沒有「啪頸」的必要。

哪些人進行按摩時要小心？

Oscar指出，有4類人士進行按摩的時候要小心！做運動拉傷肌肉韌帶的話不宜立即去按摩，因為有機會令傷勢惡化。另外，孕婦和高血壓的人士都要小心，不適宜接受太刺激的按壓。至於長者，按摩的手法就要輕力一點，因為長者的皮膚都較脆弱，太大力會使皮膚破損。

按摩有何禁忌？

不少人都會選擇在「飲飽食醉」過後去按摩店鬆一鬆，但是這樣可能很危險！Oscar說，進行按摩的時候，我們要留意身體的感覺，最好是以放鬆和清醒的狀態去按摩，酒醉未必會感受到痛楚，太飽可能會出現胃部不適的情況。值得留意的是，頸部前面的位置不宜太大力去按壓，太大力有機會影響血液循環或神經線的功能，導致頭暈和手麻痺的情況出現。

雖然按摩後肌肉感到放鬆，但是有時都會出現酸痛的情況，原來這是正常的反應！不過，假如按摩後痛楚加劇或是活動能力降低，就要找專業人士處理。至於日日都去按摩又會否對身體造成不良的影響呢？Oscar 就說，基本上按摩後沒有感到不適，待酸痛散去後再按摩沒太大問題，不過身體很快再次崩緊，即代表按摩根治不到痛症，當日常生活、睡覺，抑或是活動能力都出現問題的時候，就要立即尋求專業人士的協助！

註冊物理治療師吳廣儲（Oscar）

（圖片由受訪者提供）