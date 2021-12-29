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29/12/2021

開派對小心揀芝士！食安中心：3款進口芝士受大腸桿菌污染，有機會引致腸出血、嚴重併發症！（附相關芝士品牌、詳細資料）

#派對 #芝士 #健康 #食安中心 #美食當 #冷盤 #法國 #進口芝士 #產志賀毒素大腸桿菌 #腸出血 #大腸桿菌 #嚴重併發症 #Les Frères Marchand #2021xmasall #溶血尿毒症 #2021xmasplay #2022newyear
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Text: Christy Yiu

　　年尾派對一個接一個，派對美食當然少不了最適合大家齊齊開心share的冷盤，冷盤主角之一的芝士鹹香味濃，總是令人忍不住一口接一口，但食安中心最近就發現三款法國進口芝士可能受大腸桿菌污染，一眾芝士迷要小心！

 

（圖片來源：Les Frères Marchand）

 

　　近日食安中心指接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指Les Frères Marchand所生產的3款進口芝士懷疑受產志賀毒素大腸桿菌污染，現正進行回收！產品資料如下：

 

品牌：Les Frères Marchand

來源地：法國

進口商：奇達思優質食品

批次：LOT 21-45

產品：

1. FRERES MARCHAND - CANTAL ENTRE DEUX AOP

 

（圖片來源：Les Frères Marchand）

 

2. TRADITIONAL SELECTION 1KG - 4 CHEESES

3. TRADITIONAL SELECTION 2KG - 6 CHEESES

 

有機會引致腸出血、嚴重併發症！

 

　　食安中心指，進食未烹煮熟透和受污染的食物可感染產志賀毒素大腸桿菌而引起腸道傳染病，受感染的人可能會出現腸出血和嚴重併發症，例如溶血尿毒症等，對健康構成一定風險！若果不想party過後大病，就要小心留意芝士的牌子和批次編號！

 

資料來源：食安中心

 

 

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