大腸癌篩查計劃｜元旦起可申請，不設限額！約1,600個診症地點！邊個年份出生人士可參加？一文睇晒登記方法及流程

大腸癌是本港第二最常見的致命癌症，僅次於肺癌。根據統計數字，2020年因患上大腸癌死亡個案有2,287宗，佔癌症死亡人數15.4%。，政府自2016年以先導形式推出「大腸癌篩查計劃」後，至去年全面推行，資助50至75歲、沒有大腸癌徵狀的香港居民每兩年在私營機構接受篩查，以及早識別未出現病徵的患者或高危人士！計劃沒有設定參加者限額，符合資格市民的出生年份每年年初更新。

由於即將踏入2022年，衞生署昨日（12月30日）宣布，1946至1972年出生的香港居民（即年滿50至75歲），由元旦（明年年1月1日）起可參加「大腸癌篩查計劃」！參加者在約見已參與計劃的基層醫療醫生（按此尋找）後，會被安排接受大便免疫化學測試。如大便免疫化學測試結果呈陽性，將會獲轉介到已參與計劃的大腸鏡醫生接受政府資助的大腸鏡檢查；如測試結果呈陰性，則建議參加者兩年後再接受篩查。

即睇「大腸癌篩查計劃」流程：

（截圖自衛生署網頁）

就測試結果而言，截至今年11月底，提供大便免疫化學測試樣本並得出陽性或陰性測試結果的參加者中，約33,900人（13.0%）在首輪測試中呈陽性；在次輪測試中呈陽性的則有約7,300人（10.8%）；在第三輪測試中呈陽性的則有約800人（10.2%）。接受大腸鏡檢查的大便免疫化學測試陽性個案中，約22,000人（61.7%）確診大腸腺瘤，亦有約2,000人（5.5%）確診大腸癌。就1,300宗經篩查計劃確診大腸癌的個案進行的初步分析結果亦顯示，約六成個案屬於治癒率較高的早期個案，足見篩查計劃的重要！

「大腸癌篩查計劃」由政府大幅度資助，並沒有設定參加者限額。每次診症獲政府資助$280，包括大便免疫化學測試結果呈陽性後由基層醫療醫生提供第二次診症。在計劃下接受大腸鏡檢查基本服務時，如需切除瘜肉，會獲定額資助$8,500；若無需切除瘜肉，會獲定額資助$7,800。大腸鏡醫生在提供大腸鏡檢查基本服務時，可向參加者收取不多於$1,000的額外費用。

目前，超過950名基層醫療醫生參與計劃，診症地點約1,600個，當中約97%的診症地點不需收取額外費用。參與計劃的大腸鏡醫生則超過220名，在約600診症地點提供大腸鏡檢查。若無需切除瘜肉，約86%的診症地點不需收取額外費用；若需切除瘜肉，約75%的診症地點不需收取額外費用。

參加「大腸癌篩查計劃」人士須符合下列資格：

1. 年滿50至75歲

2. 持香港身份證#或豁免登記證明書

3. 已加入電子健康紀錄互通系統（詳情瀏覽www.ehealth.gov.hk）

4. 但不包括有大腸癌症狀、有高風險因素或指定期限內曾進行大腸癌篩查或檢查的人士（我真的適合進行大腸癌篩查嗎？）

#註：假如該人士是獲入境或逗留准許而獲簽發香港身份證，而該准許已經逾期或不再有效則除外

如欲了解更多詳情，可瀏覽衞生署專題網頁或於辦公時間內致電熱線3565 6288。