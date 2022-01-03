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03/01/2022

輕鬆好玩學手語！中大聯同Google、日本大學推RPG遊戲！到訪「手語村」學點餐、同村民交流學常見手語

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Text: Christy Yiu Photo: 由中大提供

　　隨著科技進步，支援聾啞人士的手機應用程式也愈來愈多，但若果想和聾啞人士溝通，最好的方法當然是用手語！中大聯同日本財團、Google及關西學院大學手語研究中心合作的「Shuwa計劃」就推出在線學習遊戲「手語村（SignTown）」，令玩家寓學習於娛樂，輕輕鬆鬆學習手語！

 

在線學習遊戲「手語村（SignTown）」。

 

　　「手語村」是一個可以實時識別手語的online game，玩家只要通過電腦學習和嘗試打手語，系統就會對玩家所打手語的準確度作出回應和評分，換言之，只要有電腦和鏡頭，就可以開始「手語村」的旅程！

 

「手語村」的技術系統可以識別人體姿勢和手勢、嘴巴和面部表情還有手形和手指的動作。

 

手語版「RPG」：寓學習於娛樂！

 

　　和大家平時玩開的「RPG」遊戲差別不大，玩家在遊戲裡會化身為剛到達「手語村」的新人，需要控制角色用手語與村民交流來完成任務，例如「為旅行準備物件」、「尋找住宿的酒店」、或「在餐廳點菜」等，學習到各式常見手語，而透過打正確的手語，亦可收集各種紀念徽章；遊戲還會介紹不同地區的聾人文化，在打機的同時又學到手語，十分有意義！

 

玩遊戲的同時，可以學習到聾人文化！

 

除香港手語，更可同時學日本手語！

 

　　要數到「手語村」的一大亮點，必定是團隊邀請了本身母語是自然手語的香港和日本聾人，協助收集手語數據，令玩家可以在遊戲中學習和使用香港和日本的兩種不同手語！編輯相信說得一口流利日文的香港人一定為數不少，學懂日本手語的話，豈不是更上一層樓？

 

「手語村」影片介紹

 

 

「手語村」：https://sign.town

「Shuwa計劃」：http://projectshuwa.org

 

 

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