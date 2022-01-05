防疫新安排｜下月底擴展「疫苗氣泡」計劃！只有2類人豁免！除了堂食，去邊度要先打針？一文睇清19個受規管餐飲、表列處所

變種病毒Omicron來勢洶洶，政府即將落實擴展「疫苗氣泡」的計劃！市民進入處所或參加活動都要先接種疫苗，究竟進入哪些處所一定要先打一針？哪些人可以豁免？即睇！

（圖片來源：食物環境衞生署）

2月底進出指明處所要先打針，只有2類人可獲豁免！

政府宣布由2月24日起，將會落實一系列措施，擴大「疫苗氣泡」的要求！除了現行受第599F章規管的餐飲處所及表列處所，學校和一些政府文康設施，如公共圖書館等，都要先打針才可進出！屆時處所的員工須最少已接種了一劑新冠疫苗，八星期後必須完成接種了兩劑新冠疫苗；而進入處所的市民須最少已接種了一劑新冠疫苗。

在新的「疫苗氣泡」安排下，只有因年齡關係而未符合接種疫苗資格（即12歲以下），或因健康原因持有相關醫生證明的人士可獲豁免。而經醫生證明不適合接種的員工，就要接受指明的定期病毒檢測。

現行第599F章規管的餐飲處所及表列處所：

1. 餐飲業務

2. 餐飲處所

3. 酒吧或酒館

4. 遊戲機中心

5. 浴室

6. 健身中心

7. 遊樂場所

8. 公眾娛樂場所

9. 派對房間

10. 美容院及按摩院

11. 會址

12. 夜店或夜總會

13. 卡拉 OK 場所

14. 麻將天九耍樂處所

15. 體育處所

16. 泳池

17. 酒店╱賓館

18. 郵輪

19. 活動場所

除了以上處所，政府亦宣布其他地方如康文署設施（圖書館、博物館等）和學校等地方也會納入「疫苗氣泡」安排，惟安排是適用於員工還是適用於所有人，就有待公布；換言之，想在所有處所都進出自如，就記得在限期前打針喇！