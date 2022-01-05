最新防疫安排！周五起晚市禁堂食、每枱人數上限下降！酒吧、健身室關閉！邊8個國家禁飛香港？一文睇清最新防疫措施

政府今日（5日）宣佈再收緊防疫措施！最新措施將於1月7日（星期五）開始生效，即睇最新防疫措施安排：

生效日期：1月7日起至1月20日（為期14日）

1. 禁止傍晚6時後堂食（至翌日清晨 5時）；

2. 堂食每枱人數上限降至：

- B區：2人

- C區：4人

- D區：6人

3. 關閉酒吧，以及現行第599F章下表列處所（酒店及會址除外）；

4. 取消大型活動，如：本地漁農美食嘉年華、香港單車節；

5. 暫停本地遊、郵輪公海遊；

6. 暫停醫院、院舍探訪（只限恩恤探訪）。

生效日期：1月8日起至1月21日（為期14日）

1. 禁止8個國家的民航航班降落香港，包括：澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國。

現行第599F章規管的餐飲處所及表列處所（除食肆）：

1. 遊戲機中心

2. 酒吧／酒館

3. 浴室

4. 健身中心

5. 遊樂場所

6. 公眾娛樂場所

7. 派對房間

8. 美容院及按摩院

9. 夜店或夜總會

10. 卡拉 OK 場所

11. 麻將天九耍樂處所

12. 體育處所

13. 泳池

14. 郵輪

15. 活動場所