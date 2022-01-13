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13/01/2022

疫情FAQ｜專家倡戴2個口罩！病毒經銀紙傳播？打邊爐高危？醫生逐一解答！

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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　農曆新年前夕，本港疫情反覆，先後出現多宗新冠肺炎確診個案，當中大部分更涉及變異病毒Omicron！政府隨即宣布收緊防疫措施，包括禁晚市堂食、取消大型活動、關閉酒吧等地方，難免令人驚惶不安！近日，政府專家顧問袁國勇就表示，市民可以考慮戴2個口罩增加過濾能力，惹來熱烈的討論。另外，昨日又有市民懷疑在火鍋店染疫！到底戴2個口罩有用處嗎？外科口罩的保護力又足唔足夠？火鍋店危險嗎？編者再次請來感染及傳染病專科醫生林緯遜為大家逐一解答！

 

Q︰目前外科口罩有足夠的保護力嗎？

 

醫生答︰跟N95呼吸器相比，外科口罩的效能會低一點，而N95等類型口罩的設計亦會相對貼面，基本上沒空隙。不過，最重要是佩戴的方法正確，很多時因為口罩的隙縫、口罩沒戴好或是不合面型而導致外科口罩的效能降低。因此，正確佩戴一個貼面的口罩仍然有相當的保護力。

 

Q︰我們有必要戴N95口罩嗎？

 

醫生答︰這刻沒必要佩戴N95口罩。雖然Omicron的傳播力較高，增加了有限度空氣傳播的風險，但是社區未有很廣泛的傳播，加上目前不少感染的例子都是除下口罩發生的，所以暫時哪一類型的口罩沒太大關係。另外，戴N95亦要看其可行性，先撇除價錢的因素，N95不容易購入，而且佩戴後明顯比外科口罩焗促、不舒服，市民在一般活動戴N95的可行性不高。

 

 

Q︰我們佩戴一個外科口罩和布口罩真的有用嗎？人人都需要戴2個口罩？

 

醫生答︰在外科口罩外面加布口罩的確可以增加過濾的效能，而且可以令外科口罩更貼面一些，不過舒適度就會低一點，要自行取捨。其實市民不是去高危地方，而又是用一個夠貼面、沒太大隙縫Level 3的口罩都足夠。不過，只戴布口罩的保護力就不足夠。

 

Q︰當局不排除藥房的個案是由現金傳播，到底新冠病毒有機會經現金傳播嗎？

 

醫生答︰理論上是可以的，根據過往研究，新病毒存活在紙張數個小時，而更可以在塑膠和金屬上存活數天。不過，反觀屯門藥房的情況，當局沒提供太多資料，不排除因為口罩戴得不妥而出現傳播。

 

Q︰有市民在火鍋店染疫，打邊爐的傳播風險很高嗎？

 

醫生答︰從醫學上來說，暫未知打邊爐是否有傳播風險，亦未能肯定蒸氣有無機會將病人的飛沫帶到去他人口鼻的黏膜。其實火鍋店的通風會比一般餐廳好，唯涉事火鍋店有很多共用物件，變相存在有不同的可能性做成傳播的途徑。蒸氣會否減少病毒在環境存活的時間，這要視乎溫度、相對濕度，同樣存在很多變數。

 

 

下頁睇過往Omicron FAQ︰傳播力有多強？打2針足夠嗎？

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