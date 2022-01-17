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17/01/2022

消委會報告 | 15款肉丸含重金屬！名店德昌魚蛋含量最高？育齡婦每周吃6碗即超標！恐損胎兒神經系統發育

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Text: Edith Photo: 消委會、網上圖片

　　今期消委會報告測試市面上 5 類共 60 款預先包裝及散裝的肉丸樣本，關於基因測試肉丸成分的結果令人嘩然！牛丸發現豬基因，龍蝦丸疑沒有龍蝦！除此之外，在30款海產類肉丸中，15款檢出水銀物質汞或甲基汞；而肉丸的安全成分和營養成分也受到關注，測試中發現 7 成半（45 款）肉丸樣本屬「高鈉」食物。經常吃肉丸？即睇詳細消委會報告與評分！

 

消委會截圖

 

肉丸含重金屬污染

 

　　今次消委會測試發現，60款肉丸樣本中，當中30款海產類肉丸中15款包括6款魚蛋、6款墨魚丸和3款龍蝦丸樣本，均檢出汞（水銀）或甲基汞；當中甲基汞含量最高的樣本是名店德昌魚蛋粉的魚蛋，達每公斤0.26毫克。消委會轉食安中心跟進，該中心指此樣本不符合有關法例要求。

 

網上圖片

 

　　甲基汞對身體有甚麼害處？有指甲基汞不利胎兒的神經系統發育。糧農組織 / 世衛組織食品添加劑聯合專家委員會，將甲基汞設定的暫定每周可容忍攝入量為每公斤1.6毫克，即一位年齡介乎20至49歲育齡婦女，假設體重為60公斤，每周攝取甲基汞的限量應為96微克；若進食「德昌」一粒重量約13克的魚蛋，便會攝取約3.4微克甲基汞，亦即若每周進食29粒該款魚蛋即超標；一碗魚蛋粉平均有5粒魚蛋，若每星期吃6次該魚蛋粉便告超標！

 

　　另外，測試中同時檢出3款墨魚丸同時含有汞和鎘，分別是「城寨墨魚丸大王」招牌墨魚丸皇、「潮興魚蛋粉」純墨魚丸和「豐味食材」手打全墨魚丸；當中以「「城寨黑魚丸大王」鎘含量（每公斤達0.18毫克）最高。

 

　　測試中，有 9 款肉丸分別檢出防腐劑山梨酸、苯甲酸或亞硝酸鈉，當中 4 款含山梨酸，含量最高為 1 款牛丸「潮樂潮州魚蛋牛雜專家」手打牛丸，達每公斤303毫克。由於《食物內防腐劑規例》並沒容許在牛丸上添加山梨酸，消委會已把檢測結果轉交食安中心跟進。

 

下一頁：睇45款「高鈉」和6款「高脂」肉丸

 

 

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