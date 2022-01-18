消委會貼士｜6種採耳工具比較！棉花棒已過時？耳燭無效又危險？用溶解劑注意甚麼？

說到要「撩耳屎」，相信不少人都會首選方便又衞生的棉花棒吧！但近年不少案例都指用棉花棒清除耳垢有機會令耳仔發炎！不用棉花棒，又該用甚麼好呢？消委會最近就分享了有關清理耳垢的6種工具的用法和注意地方，究竟邊種啱你用？

1. 棉花棒：非明智選擇？

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曾有海外研究指出，使用棉花棒有機會令部分人士增加出現「耳垢嵌塞」問題！除此之外，過度使用棉花棒清除耳垢可能傷及耳道皮膚、引致外耳炎，甚至刺穿耳膜！耳膜穿孔後或有需要進行手術修補，而遺留在耳道的棉花碎屑亦可能引致發炎和嚴重感染，甚或短暫性或永久性影響聽力！英國亦曾有相關案例，一名男士因為鬆脫的棉花殘留在左耳內長達數年而導致壞死性外耳炎，炎症要於10星期後才完全消退；如果你也經常用棉花棒清除耳垢，不妨先停一停，諗一諗！

2. 溶解劑、沖洗劑：較安全但要慎用？

不少人都愛用耳垢溶解劑或沖洗劑來清除耳垢，前者可以將耳垢稍為軟化，從而方便清除，而後者則是用液體沖洗耳道；要留意的是，這個方法只適合耳膜完好，無穿孔問題的人，如果耳部曾經接受手術或是耳膜曾有損傷的人，就不可以使用這些洗劑。

A. 耳垢溶解劑

用法：側臥或傾側頭部，將需要清潔的耳朵向上及向後拉，按產品說明將指定分量滴劑滴進耳內，輕力按摩耳廓（耳道口的三角形軟骨）位置，讓滴劑停留在耳內10至25分鐘不等，待耳垢或過剩的溶解劑自然流出，或者配合沖洗劑沖走溶出的耳垢。

B. 耳道沖洗劑

用法：按指示在耳道噴入適當劑量，隨後按摩耳廓，約10秒後傾側頭部，讓沖洗劑自然流出。

（圖片來源：消委會）

3. 內視鏡式耳挖：先要正確掌握距離感！

（圖片來源：消委會）

近年不少人都會選用內視鏡式的耳挖，這種耳挖的附有拍攝鏡頭和照明燈，只要在電話下載相關APP就可以清楚看見耳道內的情況！不過要同時兼顧手機屏幕和使用耳挖，分分鐘比單靠使用耳挖更難！消委會指，透過手機屏幕觀察時，很容易就會因距離問題在耳道亂挖而受傷。另外，耳挖的配件亦有機會鬆脫，若耳挖的小組件遺留在耳道，亦會增加耳道和耳膜受傷的機會！

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