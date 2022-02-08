英國研究團隊更新Omicron 20個常見症狀！「失去嗅覺」被剔除！邊2個病徵首度上榜？

在變種病毒Delta和Omicron夾擊下，本港第五波疫情愈演愈烈，已連續多日錄得過百人確診，多棟大廈更疑似出現垂直或橫向傳播！早前有多項研究指出，感染Omicron後引發的症狀比Delta溫和，大多數人只是流鼻涕、頭痛、喉嚨痛等，與感冒十分類似，以致不察自己已經染疫！最近英國ZOE公司的新冠肺炎研究小組更新了當地最常見的確診症狀，列出感染Omicron的20大症狀，其中有2個病徵更是首度上榜！

（圖源：pixabay）

在20個常見症狀中，排名首五位的依次為「流鼻涕」（74%）、「頭痛」（67%）、「疲勞」（64%）、「喉嚨痛」（62%）、「打噴嚏」（62%），的確是與患上普通感冒十分相似。值得留意的是，在這次的更新中，研究團隊新增了「不尋常關節痛」和「耳痛」兩個病徵；「不尋常關節痛」更位列第九，有32%患者都曾出現這個病徵。至於「情緒低落」與「失去嗅覺」則被剔除。

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即睇英國研究團隊公布「最新20大常見確診症狀」：

1. 流鼻涕（74%）

2. 頭痛（67%）

3. 疲勞（64%）

4. 喉嚨痛（62%）

5. 打噴嚏（62%）

6. 持續咳嗽 (43%）

7. 聲音沙啞（37%）

8. 其他（32%）＊

9. 不尋常關節痛（32%）

10. 打冷顫（30%）

11. 發燒（28%）

12. 頭暈（28%）

13. 眼睛痠（23%）

14. 腦霧（23%）

15. 不尋常肌肉痠痛（22%）

16. 嗅覺異常（22%）

17. 食慾不振（20%）

18. 腺體腫脹（19%）

19. 胸口痛（18%）

20. 耳痛（16%）

雖然這只是英國當地的研究，但大家不妨用作參考！一旦身體出現以上確診病症，可因應情況盡快進行檢測或求醫！





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