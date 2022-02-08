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08/02/2022

20分鐘有結果！4 Steps搞掂？一文睇清「快速測試套裝」用法、注意點！自行檢測可否代替強制檢測？

#疫情 #健康 #新冠病毒 #新冠疫情 #第五波疫情 #強制檢測 #懶人包 #強檢 #新型肺炎 #檢測 #自願檢測 #鼻咽拭子 #自我檢測包 #新冠肺炎 #全民檢測 #快速測試套裝
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Text: Christy Yiu

　　第五波疫情日漸嚴峻，確診個案日日創新高！早前政府記者會發布，即將向全港市民派發快速測試套裝，呼籲市民自願進行全民檢測；與此同時，政府已率先向受污水影響地區的居民派發套裝自行檢測，究竟「快速測試套裝」是甚麼？要點用？容易使用嗎？自己檢測結果又能否取代強制檢測結果？即睇！

 

4步驟搞掂！

 

（網上圖片）

 

　　除了政府派發，現時市面上亦有不同的快速測試套裝供大家選擇，套裝主要採集鼻咽拭子樣本，直接驗出呼吸道樣本中SARS-CoV-2（即新冠病毒）的蛋白質（抗原），於20至30分鐘內就會有測試結果，十分適合在家居使用。

 

　　快速測試套裝的操作流程亦十分簡單，以政府宣傳片中用到的「INDICAID妥析」快速抗原檢測試劑盒為例，只需4個步驟則可獲得測試結果！


1. 採集鼻拭子樣本：先取出套裝內的採樣棒測試棒以及測試溶液。頭部稍微後傾，把採樣棒伸入鼻孔大約2.5cm的位置（感受到阻力為正確），沿鼻孔內壁至少打5個大圈，在另一鼻孔重覆同一動作。

 

（INDICAID影片截圖）

（INDICAID影片截圖）


2. 混入測試溶液：打開測試溶液，瓶身稍微打側，放入採樣棒，至少攪拌20次

 

（INDICAID影片截圖）

 

3. 滴進測試棒：3滴測試溶液滴進測試棒。


（INDICAID影片截圖）


4. 讀取結果：平放測試棒20分鐘，就可查看快速測試結果。（如超過25分鐘才讀取結果，結果將會無效！）


（INDICAID影片截圖）


2條線即陽性，要盡快求診！

 

　　如果20分鐘後，測試棒上只有C區出現紅線，就代表檢測結果呈陰性；如C、T區同時出現紅線，則代表檢測結果呈陽性，要盡快到急診室求診！提提大家，若果C區沒有線條，不論T區有否出現紅線，檢測結果都屬於無效，要重新再做！

 

（INDICAID影片截圖）

 

只作參考，不能替代強制檢測！

 

　　現時快速測試只可作參考，不能代替核酸測試。在快速測試後如果結果呈陽性（包括弱陽性，即在測試中只顯示一條模糊的線條），應盡快求診，並再作核酸測試。另外，快速測試亦只用作自願檢測用途，不能替代強制檢測，若曾到訪的地方要強檢，就記得要到政府的社區檢測中心求助！

 

INDICAID妥析 新冠病毒快速抗原檢測試劑盒

 

同心抗疫：新冠病毒快速測試

 

Read More：英國研究團隊更新Omicron 20個常見症狀！「失去嗅覺」被剔除！邊2個病徵首度上榜？

 

 

 

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