初步陽性患者有得睇醫生！7間指定診所今日啟用！一文睇晒開放時間、詳細地址及預約電話

第五波疫情持續嚴峻，公立醫院使用量已達接受上限，有估計現時有約萬名初步確診及確診患者滯留社區，正在等候入院或到社區隔離設施。醫管局今日起啟用7間指定診所，為初步確診病人提供治療。患者要先電話預約（預計每日有1,000個名額可供預約），診所會按情況提供適當治療，開放時間為星期一至日，早上9時至5時運作。

即睇7間指定診所地址及電話：

1. 筲箕灣賽馬會普通科門診診所一樓（筲箕灣柴灣道8號一樓）

電話：2560 0211

2. 堅尼地城賽馬會普通科門診診所（堅尼地城域多利道 45 號）

電話：2817 3215

3. 柏立基普通科門診診所（新蒲崗太子道東600 號）

電話：2383 3311

4. 九龍灣健康中心普通科門診診所（九龍灣啟仁街9號一樓）

電話：2116 2812

5. 南葵涌賽馬會普通科門診診所（葵涌葵盛圍310號）

電話：2615 7333

6. 圓洲角普通科門診診所（沙田插桅杆街29號地下）

電話：2647 3383

7. 天水圍(天業路)社區健康中心一樓（天水圍天業路3號一樓）

電話：3124 2200

醫管局同時開設熱線（熱線：1836115）予初步確診病人，每周7日運作，解答確診病人問題，包括感染控制。