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30/05/2023

夏天來了 | 日本節目教3個消暑降溫大法：冷氣要涼唔係純粹調校溫度，要睇XX！手提風扇加一法寶可降6°C！連口罩顏色都關事？

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Text: Christy Yiu

　　近日香港天氣持續高溫，天文台預測未來兩三日持續酷熱，星期三氣溫達34°C或以上，部分地區更可能高達38°C！面對如此炎熱的天氣，除了回家後第一時間開冷氣，不少人也會出動手提風扇、冰涼毛巾等法寶為自己降溫；做足降溫措施後仍然很熱？原來想快速降溫，也有小竅妙！即睇日本節目教路！

 

1. 18°C也不及28°C？冷氣風量才是降溫關鍵！

 

　　即使未到夏天，相信這幾日的天氣早已令大家「失守」，回家後，第一時間開冷氣！不少怕熱的心急人土更會調低冷氣溫度，希望可加速室內溫度下降，但日本節目《くりぃむしちゅーのハナタカ！優越館》就曾經為冷氣降溫速度進行實測，發現原來「風量」才是降溫關鍵！

 

節目以一間36°C的房間作測試。

（《くりぃむしちゅーのハナタカ！優越館》截圖）

 

　　節目以一間36°C的房間作測試，先在一開始把冷氣溫度調至18°C，結果發現不論人體及室內物件，都需時約7分鐘後才降溫。若在同一房間以28°C的冷氣溫度加上最大風量，則只需2分鐘就可以室內所有物件降溫，效果顯著之餘，比起長期保持低溫更慳電！

 

把冷氣溫度調至18°C，也未能降溫。

（《くりぃむしちゅーのハナタカ！優越館》截圖）

同一房間以28°C的冷氣溫度加上最大風量，只需2分鐘就降溫！

（《くりぃむしちゅーのハナタカ！優越館》截圖）

 

　　除此之外，節目亦指出，若想加快室內冷風流通，可將冷氣風吹向牆壁或天花板。不過這個方法在香港就未必可行！相信不少人者曾經經歷過上下鄰居長期把冷風吹向天花板，令家中牆身出水，為已為人，最好還是盡量避免啦！

 

下一頁：誤用手提風扇可能更易中暑？

 

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