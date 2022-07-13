高鈉食物｜食安中心測試12款點心！蝦肉燒賣、鮮蝦春卷鈉含量最高？邊款點心食得安心？

說到假日和家人的指定動作，一定少不了到酒樓「一盅兩件」！不過近日食安中心就公布點心鈉含量研究調查結果，發現某部分點心鈉含量相對偏高！究竟港人最愛的燒賣、牛肉球、腸粉等等表現又如何？即睇！

測試12款點心：蝦肉燒賣鈉含量最高！

食物安全中心早前從不同中式食肆和點心店收集12款點心一共120個非預先包裝食物樣本及4款醬料樣本，化驗樣本中的鈉含量。結果顯示，所有非預先包裝點心樣本每100克食物含3毫克至680毫克鈉不等，而平均鈉含量為330毫克。

至於大家最關心的，一定是鈉含量最高的點心！結果顯示，頭3位鈉含量最高的點心為蝦肉燒賣、鮮蝦春卷以及牛肉球。當中有5個蝦肉燒賣及2個鮮蝦春卷樣本的鈉含量更屬高水平（每100克鈉含量高於600毫克）！而平均鈉含量最低的點心則是淨腸粉、牛肉腸粉以及叉燒腸粉。

（圖片來源：istock）

平均鈉含量最高點心：

1. 蝦肉燒賣：每100克含590毫克鈉

2. 鮮蝦春卷：每100克含480毫克鈉

3. 牛肉球：每100克含440毫克鈉

平均鈉含量最低點心：

1. 淨腸粉：每100克含66毫克鈉

2. 牛肉腸粉：每100克含160毫克鈉

3. 叉燒腸粉：每100克含180毫克鈉

1碟蝦肉燒賣+ 1碟鮮蝦春卷：已佔攝取上限32%！

食安中心指，假設兩人到酒樓進食一碟蝦肉燒賣及一碟鮮蝦春卷，每人鈉攝入量已佔世界衞生組織建議每日攝取上限（即2,000毫克鈉）的32%，一不少心吃多就很容易超標；加上部分款式的點心或會配上醬汁，加入醬汁後，鈉攝取量可上升超過兩倍！

過多鈉可增高血壓風險！

雖然人不可以缺鈉，但進食過多鈉可能會增加患上高血壓的風險！高血壓可引致心臟病、中風和腎衰竭等疾病，所大大家在食用的前不妨先三思，保持均衡飲食才最是重要！