低成本快速降室溫大法！日本實測不開冷氣降溫！放甚麼可令室溫降近4°C？配合埋風扇跌多幾度？

開？定唔開？一到夏天，網上總會有人討論開冷氣的問題，今年夏天又比以往幾年熱，討論似乎特別激烈。說到環保消暑，前天文台長林超英稱得上是專家，在長期高溫下仍有方法消暑，成功堅持不開冷氣！假如你都想學學前天文台長為地球出一分力，除了可以從他身上學返幾招，以下這個日本實驗應該都幫到你！

Read More：林超英消暑大法｜蚊帳內開USB風扇！垂直百葉簾擋陽光！前天文台台長仲有乜招數戰勝酷熱天氣？

正當大家都設法找各種降溫方法之際，日本健康生活網站「Hint-Pot」最近就進行一項實驗，發現原來將兩瓶結冰的水放在房間地面就可以降溫！到底係點做到？工作人員在沒有開窗和開冷氣的房間中，將兩瓶雪凍結冰的水，放在膠盒中，底下再鋪上一條毛巾，再記錄室內溫度和濕度變化。

室內降溫所需材料︰兩樽水、一個盒、一條毛巾、溫度計

（圖片來源︰Hint-Pot）

測試過程的室溫變化如下︰

實驗開始時︰房間溫度28.4°C，濕度61%。

（圖片來源︰Hint-Pot）

10分鐘後︰溫度下降至27.6°C，濕度則下降至57%，工作人員體感涼爽。

（圖片來源︰Hint-Pot）

30分鐘後︰水樽的樽身開始出現水滴，房間的溫度亦降至24.8°C，濕度則上升至64%。

從以上的相片可以看到，一開始將已結冰的水放在室內10分鐘，溫度已降低了約1°C；再過多20分鐘，溫度再降近3度，即是30分鐘就將室內溫度降了3.6度。不過，在實驗進行1小時後，房間的濕度和溫度已沒有太大變化，於是工作人員出動風扇吹向冰水，溫度再次有變動，下降至24.2°C，而濕度亦回升66%。

（圖片來源︰Hint-Pot）

Read More：MUJI教4個風扇擺位涼快感Up！風扇最好面向哪裏？冷氣風扇一齊開點放最涼爽？

後來的室溫變化如下︰

3小時後︰濕度無變化，溫度更回升2°C，水樽表面滿是水滴，其中一個水樽內的冰塊已完全融化。

5小時後︰兩個水樽內的冰塊完全融化，房內的溫度亦回升至27.5°C，實驗至此結束。

總結以上結果，只要用到2樽結冰的水，室內溫度在30分鐘後已經下降3.6°C，再配合風扇，整體的溫度足足下降4.2°C，有快速降溫之用。循例提提大家，以上的實驗只供參考，是次實驗選擇在較狹窄的空間進行，空間大小的差異都會導致降溫效果不同，但是這個方法成本不高，都值得一試！

資料來源︰Hint-Pot