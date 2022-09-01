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01/09/2022

快測「撩鼻」成生活日常！何栢良教正確採樣方法：唔係向上撩！「直插」鼻孔隨時引致骨折流出腦脊髓液？（附影片）

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　返工返學要做快測、落酒吧要做快測，現在連食飯飲宴都要做快測！近日本港確診個案回升，政府再度收緊防疫措施，規定出席宴會的顧客（現行規定下即超過8人）在有共同目的下一同於餐飲場所用膳，必須於24小時內進行快速抗原測試並出示陰性結果，或持有48小時內取得的核酸檢測陰性證明！

 

　　雖然「撩鼻」已成為生活日常，但港大感染及傳染病中心總監何栢良指，市民撩鼻方向經常出錯，很多人都會誤將採樣棒向上撩，更稱外國曾呈報十多宗因誤將拭子棒向上插致骨折流出腦脊髓液的個案，故特意拍片教導大家正確的「撩鼻」採樣方法，提醒大家採樣時將拭子棒向上插是「做錯」，應是以水平方向伸入鼻腔通道，成人可伸入2至3厘米位置，兒童可伸入1.5至2厘米，然後轉約5至10下，然後重覆在另一鼻孔採樣！

 

（影片來源：YouTube@Ho PL）

 

何栢良分享正確撩鼻步驟：

1.    清潔雙手

2.    採樣前先擤一擤鼻，讓鼻水流至較前位置再撩鼻，效果會更好

3.    先輕輕將鼻尖移向上，再將拭子棒向耳孔位置放入鼻孔，而非向上

4.    拭子棒放進鼻孔約2-3厘米，轉5至10下；換另一鼻孔，重複動作

5.    按指示將測試溶液滴入樣品孔內

 

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