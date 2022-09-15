消委會報告｜28款牛油、塗抹醬大比拼！逾6成檢出塑化劑！邊款基因致癌物超標兼最高鈉？$19就買到滿分牛油？（附消委會高分推介）

牛油、人造牛油及塗抹醬是常見的食材，不少人都會用來塗抹麵包、多士或是做烘焙食品！消委會今期就測試了28 款預先包裝牛油、人造牛油及塗抺醬，發現有1款樣本的環氧丙醇含量超出歐盟標準上限！即睇消委會報告啦！

是次測試的 28 款樣本，涵蓋 12 款牛油及 16 款人造牛油及塗抺醬，當中包括 8 款植物油的脂肪塗抺醬、3 款混合脂肪塗抹醬及混合脂肪、2 款蒜味人造牛油、2 款添加植物固醇或甾烷醇的脂肪塗抹醬，以及 1 款起酥油。

（圖片由消委會提供）

甚麼是氯丙二醇脂肪酸酯／縮水甘油脂肪酸酯？

氯丙二醇脂肪酸酯是油脂在超過 160°C 高溫脫臭加工下，和氯化物產生反應下形成，當在人體胃腸道內被水解，會釋放出有毒的氯丙二醇 3-MCPD。根據實驗動物結果顯示，長期攝入過量會損害腎臟的功能、中樞神經系統，及影響雄性的生殖系統；而縮水甘油脂肪酸酯（glycidyl esters，GE）是油脂在超過 200°C 脫臭加工過程中形成，GE 會在胃腸道內被水解並釋放出基因致癌物環氧丙醇。

有樣本環氧丙醇超標、檢出苯並 [a] 芘

消委會的測試結果顯示，全部 12 款牛油均沒有檢出 3-MCPD 及其脂肪酸酯，亦沒有檢出基因致癌物環氧丙醇。然而，16 款含植物油成分的人造牛油及塗抺醬樣本中，逾 8 成樣本檢出 3-MCPD，每公斤由77 至1,200微克不等，全部都沒有超出歐盟標準上限，而含量最高的樣本為「earth balance」（#21）。

至於環氧丙醇方面，16款含植物油成分的人造牛油及塗抺醬樣本中，有15款都檢出環氧丙醇，含量由每公斤60至1,500微克，含量最高的同樣是「earth balance」（#21），更是超出歐盟標準上限！眾多樣本中，就只有「大公司Daisy Butter Blend Spread （Salted）」（#14）沒有檢出環氧丙醇。

「earth balance」（#21）的3-MCPD和環氧丙醇含量最高！

（消委會報告截圖）

在高溫烹調帶脂肪的食物中較常見苯並[a]芘，世衞的國際癌症研究機構將它列為「令人類患癌」，屬基因致癌物，應盡量避免攝入。是次測試中，「雪印」（#19）檢出苯並[a]芘，含量為每公斤0.8微克，符合香港現行的行動水平、將實施的修訂規例，及歐盟標準上限。

「雪印」（#19）檢出每公斤0.8微克苯並[a]芘，符合歐盟標準。

另外，消委會亦有測試樣本是否含有塑化劑，結果發現，逾 6 成樣本分別檢出塑化劑 DEHA、DEHP、DINP 及／或 ATBC。其中 14 款檢出 DEHA，含量最高的是「Lactima」（#3）；8款樣本檢出 ATBC，含量最高的是「安佳」（#12）；而「President」（#16）檢出 DEHP 和DINP。全部樣本檢出的塑化劑含量均沒有超出歐盟標準上限，在正常食用分量下應不會構成健康風險。

（圖片由消委會提供）

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