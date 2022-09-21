世界認知障礙症日│「腦退化」趨年輕化！5項初期跡象，中2項屬高危？李佳芯執導微電影關注腦退化症！

每年9月21日為「世界認知障礙症日」。認知障礙症（又稱老人癡呆症、腦退化症）是一種腦部退化疾病，它不但會影響患者的記憶、語言及判斷能力，更會影響其情緒、行為甚至性格，很需要身邊人協助處理日常事務及加以照顧，可以說是「一人患病，全家受影響」！為喚起社會對腦退化症的關注，藝人李佳芯（Ali）早前義務協助慈善機構「耆智園」籌備微電影《伴》，更兼任監製、導演、編劇、主演，微電影日前正式在網上首播，不少人看過均大讚「非常有意義」、「呈現了腦退化患者的痛苦」、「很有共鳴」……

（影片來源：YouTube@Ali李佳芯）

看過微電影《伴》，或許大家都會對認知障礙症多了些認識，但其實這病並不是老人專利，近年就有不少研究提到，認知障礙症有年輕化趨勢，最年輕的患者甚至只有30、40歲，情況絕對不容輕視！歐美有幾個長期追蹤研究更發現，腦退化症患者有機會在出現明顯症狀前20年，大腦已開始產生病變；有日本精神科和腦部專家就列出患上腦退化的5個初期徵兆，只要中了2項或以上，便可能有患上認知障礙症的危機！

有可能患上腦退化症的5個初期徵兆：

1. 曾經忘記今天是何月何日

2. 曾經忘記5分鐘前聽過的事情

3. 不能立即想起別人的名字和樣貌

4. 曾經忘記親手擺放物品的位置，例如銀包和鎖匙等

5. 對方向和時間的感覺變得遲鈍

（截圖自微電影《伴》）

很多人看過以上5個初期徵兆後，都笑指自己「平時都是這樣啦，尤其睡眠不足的時候」，的確有時候我們會因為「太累」、「太忙」、「太懵」而忘東忘西，但任何人都不能忽視的真相是，不良生活習慣如經常捱夜、工作過勞、睡眠不足、飲酒過量等，都會加速腦細胞退化，導致大腦的記憶相關腦區萎縮。

Read More：腸道與腦部、記憶有關？英國最新研究：益生菌對腦退化症及改善記憶有幫助！

Read More：年輕醫護跳出公營醫療體制，上門支援認知障礙症家庭！照顧策劃師：盼患者與自己活得無憾無悔！

Read More：【世衛指引】全球每3秒有1人確診！怎樣食、怎樣運動預防認知障礙症？