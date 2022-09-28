安心出行｜更新後可儲存長者／兒童針卡！最多8人！3 Steps輕鬆加入「同行人士疫苗通行證」，入食肆可一併出示！（附詳細教學）

隨著疫情放緩，香港雖已推行「0+3」入境檢疫政策，惟「疫苗通行證」仍然實施，更進一步將適用年齡降至5歲，要求5歲至11歲兒童需於本周五（9月30日）前至少接種一針疫苗，否則不能進入食肆、戲院等表列處所，問題是幼童一般沒有手機，外出時要攜帶紙本新冠疫苗接種紀錄實在非常麻煩！政府日前更新「安心出行」應用程式，可加入15歲或以下子女、65歲或以上長者、殘疾人士等的「疫苗通行證」，最多可儲存8張同行者針卡！

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【安心出行】簡單3步加入「同行人士疫苗通行證」

「安心出行」現已加入「同行人士疫苗通行證」功能，讓市民可同時儲存自己及同行人士（包括獲豁免使用「安心出行」流動應用程式的十五歲或以下子女、六十五歲或以上長者或殘疾人士等）的「疫苗通行證」！即睇教學！

Step 1：更新「安心出行」App後，可到「電子疫苗接種及檢測紀錄」頁面底部，按「加入同行人士」。

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Step 2：輸入同行人士的別名（最多12字，日後亦可編輯別名）後，便可剔「我已經閱讀及明白以上的聲明」，然後按「加入」。

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Step 3：成功加入「同行人士」後，按「確認」，之後便可掃瞄可加入「同行人士疫苗通行證」3類人士的疫苗通行證二維碼（可實體或電子版本），即大功告成！

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