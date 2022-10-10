核酸檢測｜全港社區檢測點增至85個！設「標準」及「特快」兩級制自費檢測！邊類情況可免費？（附預約連結、最新服務時間）

為進一步方便市民進行核酸檢測，政府上周四（10月6日）公布，即日起將多個流動採樣站轉為社區檢測中心及社區檢測站，連同現有的19個社區檢測中心，以及在北角汽車渡海輪碼頭遊樂場新增的社區檢測站，即全港合共有85個社區檢測中心／檢測站組成社區檢測網絡，覆蓋18區及大部分港鐵站鄰近範圍，務求把社區檢測服務做到「多、準、快、易、平」！局方粗略估算，約7成人口由居所步行最多15分鐘（約一公里範圍內）即可到達社區檢測中心／檢測站。另外檢測服務由10月下旬起將設「標準」及「特快」兩級，收費分別為150及240元！

政府10月6日起陸續落實一系列提升社區檢測服務的措施，包括包括將多個流動採樣站常規化為社區檢測中心及社區檢測站、擴展預約檢測服務、設立兩級制自費檢測服務等。

（圖源：政府新聞處）

政府亦延長並劃一社區檢測中心及檢測站服務時間，32個室內或有蓋的社區檢測中心將會由早上8時開放至晚上8時（下午1時30分至2時關閉消毒），愉景灣社區會堂的社區檢測中心即會由早上10時開放至晚上8時（下午1時30分至2時關閉消毒）。餘下52個室外的社區檢測站，開放時間為早上10時至晚上8時，個別檢測站將提早兩小時於早上8時開門，包括灣仔修頓遊樂場、觀塘秀明道公園、藍田配水庫遊樂場、將軍澳唐明街公園及馬鞍山遊樂場硬地足球場。

社區檢測中心及檢測站亦會設有「綠色通道」，減少安老院、護養院員工等特定高風險人士的輪候時間。

由11月初起，政府將擴展預約檢測服務的安排，由現時只涵蓋約40個檢測點，陸續推展至涵蓋全部85個社區檢測中心及檢測站。網上預約系統預約檢測（按此）

值得留意的是，政府雖然繼續維持「願檢盡檢」免費檢測服務，但有關人士必須預先經「安心出行」流動應用程式自行填報登記資料及生成用戶專屬的「檢測登記碼」二維碼，方可接受免費檢測！

至於需要「陰性核酸檢測結果證明」作為一般社區或私人用途（例如出行或工作證明）， 85個社區檢測中心或檢測站亦會提供「標準自費服務」和「特快自費服務」兩級制自費檢測服務，服務及收費如下：

「標準自費服務」：收費為150元。若檢測結果為陰性，24小時內會有結果。

「特快自費服務」：收費為240元。若檢測結果為陰性，12小時內會有結果。

（註：由於陽性樣本須進行覆核，檢測機構或需較長時間才能發出結果證明。）

為減低病毒傳播風險，檢測機構會提供各種非接觸式付款方式，而位於室外的社區檢測站則基於保安考慮，只會接受非接觸式付款，不接受現金支付。

即睇各區社區檢測中心及社區檢測站的承辦商、服務日期及時間（按此）