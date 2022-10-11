超級食物排行榜2022｜牛油果跌出十大Superfood！新上位超級食物「浮萍」、「中東白芝麻」是甚麼？

近年「超級食物」（Superfood）熱潮席捲全球，就算你沒有刻意追求健康飲食，都一定聽過「超級食物」詞語，甚至知道牛油果、羽衣甘藍、奇亞籽都是「超級食物」家族的一員！但所謂長江後浪推前浪，一代新「超級食物」勝舊「超級食物」，隨著更多富含營養、有益健康的「超級食物」被發現，幾乎每年都會有新的「超級食物」備受追捧！即睇2022年十大超級食物排行榜！

【十大超級食物排行榜2022】第10位：大麻籽（Hemp Seed）

「大麻籽」（Hemp Seed）其實也是中藥用的火麻仁，從中醫角度，大麻籽味甘性平，有滋養潤腸、烏髮、明目保肝、滋養脾陰等功效。大麻籽本身含豐富蛋白質、不飽和脂肪酸、氨基酸、維他命、鈣、卵磷脂等，有助增強人體免疫力、保護心臟健康！

【十大超級食物排行榜2022】第9位：古代穀物（Ancient Grains）

「古代穀物」即是指數百年來不曾經過種植改良的穀物品種，包括莧米（Amaranth）、卡姆麥（Kamut）、苔麩（Teff）、高粱（Sorghum）和藜麥；由於未經精緻加工，故能完整保留了胚乳、胚芽、麸皮，營養價值更高。

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【十大超級食物排行榜2022】第8位：十字花科蔬菜（Brassicaceae Family）

十字花科蔬菜種類繁多，其中最常見的，包括近年大熱健康食品羽衣甘藍、營養價值堪稱是「蔬菜之王」西蘭花，以及椰菜花、椰菜、白菜、火箭菜、西洋菜等。十字花科蔬菜富含膳食纖維、維他命、β胡蘿蔔素、異硫氰酸酯等，有助於減少癌症及心血管疾病的發生！

【十大超級食物排行榜2022】第7位：發酵食物

泡菜、發酵茶（Kombucha）味噌、天貝等發酵食品，之所以被推崇為「超級食物」，主因是它們含有益生菌，或有助增強免疫力、改善腸道健康。

【十大超級食物排行榜2022】第6位：蔓越梅（Cranberry）

蔓越梅又稱小紅莓，含有豐富的A型原花青素，或有助抑制細菌附著於泌尿道，故認為具有泌尿道保健功效。蔓越莓亦富含鐵、鋅、兒茶素、單寧酸、花青素、維他命C等多種抗氧化物，適量攝取有助清除體內自由基，或有助改善血壓或心血管問題。

（圖源：unsplash）

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