  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康大晒
健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車安老職人Dr C&C醫生健康教室Call Me Doctor綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2022健康同行夥伴大獎醫言相信
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

17/10/2022

消委會 | 測試即食紫菜！全部檢出金屬污染物！人氣「小老板」邊款口味最高脂、高鈉？嬰幼兒零食紫菜碘含量超標，長吃影響甲狀腺功能（附高分紫菜推介）

#消委會 #高鈉 #鈉質 #即食紫菜 #零食 #紫菜 #高脂 #飯團紫菜 #消委會報告 #四洲紫菜 #消委會測試 #鈉含量 #鹽份 #壽司紫菜 #小老板 #Ddoddomam #廣川 #碘 #Baby Basic #寶寶百味 #Kwang Cheon Kim #Topvalu #浜乙女壽司燒海苔 #有機紫菜 #世衞 #食物安全 #孕婦 #金屬污染物 #反式脂肪 #飽和脂肪酸 #白子 #幼兒 #甲狀腺 #兒童 #評分 #營養 #消委會推介 #5星評分 #營養貼士
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Edith

　　脆卜卜又香口的紫菜是大家常吃的零食之一，大家甚或覺紫菜是健康零食；而港人常吃的壽司、飯糰、拌飯亦會涉及即食紫菜。不過在消委會最新的調查中發現，市面上27款不同種類的即食紫菜樣本均檢出金屬污染物！7成更屬高鈉，當中大家熱愛又常買的零食紫菜「小老板」更是被驗出高脂高鈉，經常食用還會提高患上高血壓的風險，大家選擇和食用前要留心啦！即睇報告有無提及你食開嗰款？

 

圖片來源：消委會

 

【消委會報告 | 測試即食紫菜】7成即食紫菜2樣本屬高鈉！

 

　　這次測試包括了18款零食紫菜、8款壽司或飯團用紫菜，以及1款紫菜絲。當中發現7成樣本屬高鈉，由於紫菜天然含有鹽，若於製造過程再添加鹽，會使其鈉含量更高。

 

　　在零食紫菜樣本中，每100克鈉含量最高的為「小老板」Grilled Seaweed Roll Tom Yum Goong Flavour，鈉含量為2,960毫克。但因其食用分量不多，食用1片攝入約89毫克鈉，佔世衞建議成人每日鈉攝取上限的4%。但零食紫菜香脆可口，容易吃不停口，如果1次食用整盒9片會攝入799毫克鈉，已達成人每日建議上限的40%。大家應盡量食用原味或調味料較少的紫菜，並節制食用分量，避免攝取過量鈉質。另外，鈉含量第二高的是內地製的「四洲芥辣味紫菜」，每100克中便含有2,710毫克，相比標籤上的1,908克，高42.0%。

 

小老板Grilled Seaweed Roll Tom Yum Goong （網上圖片）

四洲芥辣味紫菜（網上圖片）

 

【消委會報告 | 測試即食紫菜】製作飯團要留神！

 

　　壽司或飯團用紫菜方面，日本製的「Topvalu」紫菜鈉含量最高，每100克中有4,840毫克。如果家長使用2片為小童製作飯團，小童只吃紫菜已攝取約126毫克鈉，已佔內地為4至6歲小童所訂的預防非傳染性慢性病的建議攝入量的11%。

 

（網上圖片）

 

　　要留意的是，「Ddoddomam 有機紫菜（原味）」、「寶寶百味Baby Basic」、「廣川Kwang Cheon Kim」、「 浜乙女壽司燒海苔」和「白子」的即食紫菜樣本，在成分表上沒有標示添加鹽的分量，令消費者不能得知其鈉含量。

 

 

Ddoddomam 有機紫菜（原味）（網上圖片）

寶寶百味Baby Basic （網上圖片）

 

下一頁：邊款紫菜樣本高脂？全部樣本驗出含金屬污染物？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看

我要回應

更多健康大晒文章

你可能感興趣

#消委會 #高鈉 #鈉質 #即食紫菜 #零食 #紫菜 #高脂 #飯團紫菜 #消委會報告 #四洲紫菜 #消委會測試 #鈉含量 #鹽份 #壽司紫菜 #小老板 #Ddoddomam #廣川 #碘 #Baby Basic #寶寶百味 #Kwang Cheon Kim #Topvalu #浜乙女壽司燒海苔 #有機紫菜 #世衞 #食物安全 #孕婦 #金屬污染物 #反式脂肪 #飽和脂肪酸 #白子 #幼兒 #甲狀腺 #兒童 #評分 #營養 #消委會推介 #5星評分 #營養貼士

更多健康文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk