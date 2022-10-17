消委會測試 | 9成牙膏含微量重金屬、過半含致敏香料！$20 NONIO含氟牙膏又平又好？舒適達、牙齦適表現點？$100支Yuan阿原最低分？（附兒童 / 普通牙膏詳細評分）

「向上刷向下刷，不可放任胡亂刷～」刷牙是每日重要的口腔清潔習慣，絲毫不能馬虎，否則易出現各種口腔問題如蛀牙、牙周病、牙肉敏感等；當然每日所用的牙膏亦要小心選擇。消委會近日測試30款普通和兒童牙膏，從大部分樣本檢出微量重金屬，逾半含過敏香料！更有3款兒童牙膏酸鹼值過低，或傷害琺瑯質，建議消費者小心選擇。

消委會從市面上搜集30款牙膏樣本，包括17款普通牙膏及13款兒童牙膏樣本，價值從10元至100元不等，測試產品的重金屬含量、酸鹼值、氟含量、過敏香料成分等。

（消委會提供）

【消委會測試30款牙膏】3款牙膏酸鹼值過低！或損琺瑯質

過酸或過鹼的口腔清潔產品，都會影響牙齒和口腔健康，尤其小朋友的牙齒在形成階段（6個月至6歲），確保其健康生長更為重要。根據內地標準GB/T 8372-2017，要求牙膏酸鹼值不應低過5.5或高過10.5。測試結果發現，17款普通牙膏酸鹼值全部符合標準，介乎6.4至9.5，但兒童牙膏酸鹼度介乎3.8至8.2，當中「Elmex艾美適 0-6歲兒童牙膏」、「Dr Brown’s Natural baby toothpaste (pear & apple flavor)」和「Tom’s TODD:ER TRAINING TOOTHPASTE」3款牙膏的酸鹼值低於內地標準要求，僅分別得5.0、3.8和4.8。消委會指，當口腔內的酸鹼值降至5.5以下，牙齒的琺瑯質可能開始被溶解。刷牙時如果使用酸性牙膏，加上刷牙摩擦牙齒，或會弱化甚至磨損牙齒表面，提醒消費者避免使用過酸牙膏，並指已將相關產品已交由海關跟進。

Elmex艾美適 0-6歲兒童牙膏

（網上圖片）

Dr Brown’s Natural baby toothpaste（pear & apple flavor）

（網上圖片）

Tom’s TODD：ER TRAINING TOOTHPASTE

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不少牙膏含有氟化物，有研究指，可以鞏固牙齒，加強抵抗酸性物質侵害的能力，並抑制牙菌膜生長；在蛀牙初期還可助修復早期受酸性物質破壞的蛀牙，兼加速唾液補充流失的礦物質。而對兒童而言，定期攝取氟化物可將氟化物添至琺瑯質層，使牙齒長得更堅固、健康，抵禦蛀牙。不過消委會檢視過牙膏的氟化物／氟含量，6款含氟兒童牙膏樣本中，2款兒童牙膏「Baby Coccole 抱抱BB牙膏（蘋果味）」和「Elmex」的游離氟含量僅0.042%和0.046%，低於內地標準列明的0.05%至0.11%，長期使用或未能為兒童提供所需的氟化物，提供足夠的口腔保護。而普通牙膏中，有9款含氟化物，含量全部符合內地標準。

【消委會測試30款牙膏】9成樣本含微量重金屬

消委會在部分樣本檢出重金屬砷和鉛，7款樣本的砷含量介乎每公斤0.088至0.29毫克，低於內地標準上限每公斤2毫克；另有26款樣本檢出鉛，含量為每公斤0.052至0.80毫克，同樣低於內地標準每公斤10毫克的上限。雖然全部樣本的重金屬含量都合符標準，但重金屬可在人體內積聚，長遠或構成健康風險，如長期攝入無機砷或致外周血管疾病、心血管疾病或高血壓；而慢性接觸鉛有機會影響兒童智力發展，亦可影響成人血壓的收縮壓。消委會特別提醒家長，12款兒童牙膏被檢出微量重金屬（僅「Dr Brown’s」不含重金屬，但其酸鹼值偏低），部分產品更指適合3歲以下嬰幼兒使用，他們漱口時未必能完全將牙膏和泡沫吐出，家長應在旁指導，減少兒童誤吞牙膏的機會。

至於過敏成分，歐盟規定如果過敏香料濃度超出0.010%，就要在成分表上標示。是次有12款普通牙膏和4款兒童牙膏，分別檢出丁香油酚及／或檸檬烯。其中「Colgate高露潔迷你兵團兒童牙膏雜果口味」被檢出0.013%的丁香油酚，超出歐盟《化妝品法規》需標示該致敏香料的上限，卻沒有在包裝上列明。而有2款兒童牙膏和3款普通牙膏的檸檬烯檢出量超歐盟法規需標示上限，包括「Oral B兒童防蛀牙膏（Mickey）」、「Bilka 天然健齒幼兒牙膏（柑橘味）」、「Lavera Whitening Toothpaste」、「JASON 天然牙膏-無氟竹粉薄荷美白牙膏」和「Yuan阿原 Care柑仔牙膏-健齒」，當中有3款並沒有標示。

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