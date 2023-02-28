3.1起全面撤銷口罩令+停止免費核酸檢測！只留邊21個自費核酸檢測地點？一文睇晒防疫措施4大新安排！

隨住澳門取消戶外戴口罩要求，行政長官李家超於今日（28 日）也宣布，由 3 月 1 日起將全面取消口罩令，包括戶外、室內及公共交通工具均不會強制戴口罩。由於強制核酸檢測要求全面撤銷，政府同日起將停止免費核酸檢測服務，只保留 21 個使用量較高的社區檢測中心及檢測站。

防疫措施新安排 01｜3.1 起全面取消口罩令

政府宣布口罩令將在 3 月 1 日起全面撤銷，有別於澳門分階段放寬的做法，原因主要是現時本港疫情受控，醫院、院舍及學校等沒有出現爆發，加上病毒變異沒有壞情況，呼吸道疾病也接近尾聲，因此這在是取消口罩令的適當時間，亦代表所有社交距離措施結束，香港全面復常。但李家超也提到，醫院、院舍等高風險地方的負責人可以用行政指令要求職員及訪客配戴口罩。

撤銷口罩令後，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌建議市民乘坐公共交通工具、到醫院診所或人多擠迫的地方，最好繼續佩戴口罩。

（圖片來源︰unsplash）

防疫措施新安排 02｜公立醫院探訪要求改為快測陰性

公立醫院、安老院及殘疾人士院舍的員工及探訪人士，由 3 月 1 日起可用快速抗原測試代替核酸檢測要求，只要在探訪前 24 小時內進行快速抗原測試，並獲陰性結果即可。而公立醫院臨床員工、院舍員工及住客則需繼續每日進行 1 次快速抗原測試。

（圖片來源︰unsplash）

防疫措施新安排 03｜免費核酸檢測服務停止

由於強制核酸檢測要求全面撤銷，政府的免費核酸檢測服務同日起也會停止，只保留 21 個使用量較高的社區檢測中心及檢測站繼續運作。

防疫措施新安排 04｜自費核酸檢測地點減少至 21 個

若因出行或個人需要（如作為工作所需證明）而需進行核酸檢測的巿民可於以下檢測中心及檢測站進行自費核酸檢測。有需要的旅客亦可選擇在香港國際機場的全日 24 小時運作快速核酸檢測中心進行自費檢測，並可於 2 小時內獲取結果。

自費核酸檢測服務

開放時間︰10am-8pm（1:30pm-2pm／2:30pm 關閉進行深層清潔及消毒）

地點︰

【港島】

堅尼地城社區綜合大樓

中環愛丁堡廣場

禮頓山社區會堂

修頓遊樂場（入口位於莊士敦道）

鰂魚涌社區會堂

利東社區會堂

【九龍】

東頭社區中心

土瓜灣體育館

牛頭角道體育館

麗閣社區會堂

九龍公園小型足球場

梁顯利油麻地社區中心

【新界】

坑口社區會堂

荃灣大會堂廣場

荔景社區會堂

瀝源社區會堂

鄉事會街 2 號大埔社區中心籃球場

粉嶺和興社區會堂

元朗市東社區會堂

兆麟社區會堂

東涌北公園展覽館旁空地

詳情︰https://gia.info.gov.hk/general/202302/27/P2023022700234_413866_1_1677467094112.pdf