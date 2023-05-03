  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康大晒
健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車安老職人Dr C&C醫生健康教室Call Me Doctor都市痛症走肉廚房輕養生健康「膚」識馬拉松週記拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2022健康同行夥伴大獎醫言相信德醫善言嘉‧點健康

03/05/2023

睇公立醫院專科門診唔使等攞藥？醫管局推藥物送遞服務！最快翌日送上門！費用幾多？有一款藥不包！一文睇清送藥服務詳情、申請方法

#HA Go #公立醫院 #瑪麗醫院 #健康 #藥劑師 #用藥指導服務 #將軍澳醫院 #醫管局 #病人私隱 #攞藥 #App #公立醫院等候 #覆診 #藥物送遞服務
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kennis Wong

　　每次陪老人家到公立醫院覆診都是一場漫長的等待，由等待覆診叫號，到等候取藥，分分鐘要花一整天！最近有好消息！醫管局宣布分階段推出全新藥物送遞服務，以後可以在看診後立即回家，不用在醫院慢慢等取藥，節省不少時間！即睇如何申請服務！

 

邊間醫院率先啟用？服務收費多少？

　　醫管局宣布本月（5月）15日率先於瑪麗醫院及將軍澳醫院門診試行藥物送遞服務，預計下月擴展至港島西及九龍東聯網專科門診，並於今年內分階段扼服務延至其他醫院聯網。大家可透過「HA Go」App申請送遞，由於是自選服務，因此不設收費豁免，每張處方劃一收費$65，不限藥物數量、重量、大小種類，更送到全港18區，包括離島，超級方便！送遞服務涵蓋大部分藥物，連冷藏藥物都會送遞，不過要留意的是，一些被列為「危險藥物」，如精神科藥物就未能送遞。

 

（圖片來源：醫院管理局）

 

藥物最快翌日送到！

　　假如希望使用送藥服務，便須在到診後，透過「HA Go」App中的「Pay HA」付款，以及領取「排隊易」輪侯藥劑部籌號，以及在「HA Go」中選擇藥物送遞服務。只要大家於就診當日下午3時前成功確認服務，藥物便會於翌日送到家中，亦可隨時查閱送遞進度！

 

　　有沒有存在病人私隱問題？醫管局委託順豐嘉里醫療負責送遞，藥物會全密封包裝，大家不用擔心。物流公司送達前，亦會聯絡收件者，以確認姓名及地址，藥物須由患者本人或安排指定人士交收。當速遞職員把藥物送上門時，患者須出示「HA Go」App內的取藥二維碼，便能輕易取藥！

 

　　假如在家收取藥物，未知如何服用，大家亦可選擇藥劑師用藥指導服務，藥劑師可以電話或視像解答用藥的問題。如有送遞服務的問題，亦可致電藥物包裹上的「藥物送遞服務專線」，即使是老人家都毋須擔心用錯藥。

 

　　不過醫管局提醒，藥物送遞服務首階段只適用於18歲或以上已登記「HA Go」App的患者，使用服務前需確保家中有足夠的藥物，藥單中亦沒有新處方或需即時服用的藥物。

 

如何啟動？

　　「HA Go」App在智能電話便能下載，基於保障病人資料私隱，「HA Go」採用實名登記制度。大家在App上輸入個人資料後，需前往公立醫院設置有「HA Go」標誌的櫃位完成啟動程序。

 

（圖片來源：醫院管理局）

 

　　除了可以申請藥物送遞服務外，大家亦可在「HA Go」遞交專科門診新症的預約申請及管理覆診預約，過去一年及未來的覆診期都可以在此看到！不想排隊繳費浪費時間，亦可透過App繳付賬單及標準藥費，十分方便！


 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多

我要回應

更多健康大晒文章

你可能感興趣

#HA Go #公立醫院 #瑪麗醫院 #健康 #藥劑師 #用藥指導服務 #將軍澳醫院 #醫管局 #病人私隱 #攞藥 #App #公立醫院等候 #覆診 #藥物送遞服務

更多健康文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk