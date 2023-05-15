消委會 | 鼻鼾聲過大可能是睡眠窒息症！嚴重仲會引致尿失禁、心臟衰竭？消委會接多宗睡眠呼吸機投訴

你有沒有試過被家人，甚至枕邊人投訴你的鼻鼾聲過大？鼻鼾問題是不少香港人的困擾，當鼻鼾問題漸趨嚴重，不只是影響自己或枕邊人的睡眠質素，可能是睡眠窒息症的警號！究竟甚麼是睡眠窒息症？有甚麼治療方法，市場上的治療機器可不可靠？消委會今期報告逐步拆解睡眠窒息症！

睡眠窒息症 | 鼻鼾點形成？睡眠窒息症同普通鼻鼾有咩分別？

你曾否對自己睡覺時的身體運作感到好奇？原來當人在睡眠時，全身肌肉包括上呼吸道及舌頭等會放鬆，如果你「大字型」仰臥睡覺，舌頭會墮向後方，令上呼吸道變得狹窄，有機會形成枕邊人最討厭的鼻鼾！

鼻鼾問題可能是大部分香港人的問題，有甚麼情況才為之有機會患上睡眠窒息症呢？大部分睡眠窒息症患者都屬阻塞性睡眠窒息症，他們在熟睡時呼吸道收窄、咽喉的組織過多或者維持上呼吸道暢通的肌肉過度鬆弛，就會阻礙了空氣通過呼吸道進入肺部，經常發出鼻鼾聲，而鼻鼾聲會間歇性停頓，像突然停止呼吸一樣，就好像窒息一樣。

（圖片來源：消委會）

睡眠窒息症 | 睡眠窒息症有無得check？嚴重睡眠窒息症有機會導致失禁、心臟衰竭？

一聽到「窒息」一詞就覺得很嚴重？不用太擔心，香港醫學會代表耳鼻喉專科醫生白威指要確定是否患有睡眠窒息症，可以進行身體檢查及完整的睡眠測試。先講講身體檢查，由於肥胖人士屬於睡眠窒息症的高危一族，所以會先量度BMI，以判斷是否有肥胖問題，及後就檢查頭頸多個部位，包括鼻、喉、頸、吊鐘、口腔、舌頭和扁桃腺等，觀察有關位置會否特別肥大阻礙呼吸。

另外，醫生或會請求診者做睡眠測試，觀察多種身體狀況，包括呼吸時進出肺部的空氣流量、血氧水平、睡姿、腦電圖、心電圖、呼吸力量和頻率、肌肉的電位活動、眼球活動等，計算出呼吸停頓的次數和睡眠的層次，量度睡眠窒息指數（AHI）。假如你每小時呼吸停頓10秒或以上的次數達到5至14次，便屬於輕微窒息；15至30次則屬於中度；而嚴重窒息的患者每小時呼吸停頓10秒或以上的次數可超過30次！

（圖片來源：消委會）

假如在睡覺時不停「窒息」而又不自知，除了會影響睡眠質素，精神狀態不佳外，有些嚴重患者的腦部會受影響，出現記憶力及專注力衰退，還會經常在半夜醒來去洗手間，甚至在睡夢中控制不住而失禁！嚴重患者出現高血壓的機會都會較高，更可能會心臟衰竭、中風和腦退化等。

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