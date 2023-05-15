消委會｜26間私院／體檢中心大比併！收費相差逾9倍！驗身邊間好？檢查項目愈多愈好？3成體檢計劃無醫生參與診斷？（附33個驗身計劃詳情）

健康就是財富，難怪近年愈來愈多人注重健康，定期進行身體檢查，希望能及早發現患病並作出適當治療。然而坊間可供選擇的身體檢查計劃林林總總，收費由數百元至過萬元不等，到底這些身體檢查計劃所涵蓋的檢驗項目能診斷出甚麼疾病？點揀適合自己的驗身計劃？消費者委員會（消委會）早前從私家醫院或私營醫療機構搜集了33個基本體檢計劃進行調查，結果發現最低價格及最高價格的身體檢查計劃相差逾9倍！3成體檢計劃無醫生參與診斷！

是次消委會調查從26間醫院及機構（12間私家醫院或其附屬醫療中心及14間私營醫療機構）的網站收集共33個基本身體檢查計劃，除港安醫療中心、毅力醫護健康集團、美邦醫學體檢中心、醫薈體檢坊及香港仁和體檢中心未有回覆消委會的查詢，其他機構均已核實資料。

（圖源：unsplash）

【消委會體檢計劃比併】收費高即代表計劃好？

以每個計劃所顯示的最低價格作比較，33個基本身體檢查計劃的收費由$820（#17毅力醫護健康集團）至$8,310（#7養和醫院／東區醫療中心）不等，相差逾9倍！其中15間機構提供的18個身體檢查計劃都顯示2項不同的收費，譬如「原價／優惠價」，營造出促銷的效果。值得留意的是，香港婦檢及駿檢中心、健柏健康管理中心均以刪除價的形式顯示收費，卻沒有標明意思和時限，令人難以捉摸是長期折扣價或是營造促銷的手法。

各體檢計劃的收費差距或涉及多項因素，包括檢查項目的數量及複雜性、及撰寫報告的人員的資格等。消委會提醒，在選擇體檢計劃時，不應只著眼於計劃的收費及折扣，更要留意計劃涵蓋的檢查項目及種類、負責檢查的人員的專業資格，例如註冊護士、合資格的放射科技師或健康服務員等，並尋求醫生的建議，才能選擇出適合自己的身體檢查計劃！

【消委會體檢計劃比併】私家醫院／附屬醫療中心基本檢查更全面！

消委會指，是次調查檢視了體檢計劃常見的8項基本檢查項目，包括量度身高、體重、體重指標BMI、血壓、脈搏／心跳；量度腰圍；體格檢查；視力測試；色盲測試；心肺及腹部；護理評估；和醫生／醫護人員會診。結果發現，逾9成私營機構提供少於一半的基本檢查項目，當中更有5成只提供1個評估項目，僅「（#24）香港專科」可提供6個項目（包括身高、體重、體重指標 BMI、血壓、脈搏／心跳；體格檢查；視力測試；色盲測試；心肺及腹部；醫生會診）及提供聽力測試。而私家醫院／附屬醫療中心方面，逾9成計劃均包含一半或以上的基本檢查項目，涵蓋範圍較全面！

（消委會圖片）

【消委會體檢計劃比併】檢查項目不是愈多愈好？

消委會指，檢查項目並非愈多愈好，原因是進行每一種檢驗的過程中，也存在不同程度的潛在危險或副作用，所以醫生一般會先採用幾乎沒有風險或低風險的檢驗方式，並將那些有較大風險的檢驗（例如腸胃鏡）留待有更大或更明確的需要時才採用。此外，「癌症預防及普查專家工作小組」亦不建議一般風險的人士進行普通癌症（包括肺癌、肝癌、鼻咽癌、甲狀腺癌、卵巢癌及胰臟癌）篩查，個別較高風險的群組應諮詢醫生意見，擬定監測的需要，不要讓身體承擔不必要的檢測風險。

此外，由於不是所有疾病都能夠經由健康檢查被發現，即使健康檢查結果理想，也要密切留意自己的身體狀況，不能掉以輕心。一旦發現身體出現未能解釋的變化，如胃口轉差、體重明顯下降或大便習慣無故改變等，都有可能是患上嚴重疾病的先兆，應盡早求診，找出背後的原因並對症下藥，切勿因最近身體檢查結果正常而不加理會。

【消委會體檢計劃比併】約3成體驗計劃沒有醫生參與診斷！

驗身報告通常都有一大堆醫學名詞，所以最好是由醫生解讀，以便結合臨床診斷及全面評估，作出準確判斷及跟進。惟「（#2）嘉諾撒醫院」、「（#9）寶血醫院（明愛）」、「（#18）快驗保（香港）有限公司」、「（#26）尚至醫療」的驗身計劃都不包括由醫生講解報告，只由醫護人員、護士、健康助理、放射科技師及／或化驗所人員等負責進行檢查。「美邦醫學體檢中心」及「香港仁和體檢中心」則沒有提供相關資料註明報告由醫生解讀。

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