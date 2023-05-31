酷熱凍飲不離手！台灣營養師分析飲品熱量排行！港人最愛珍奶排第幾？呢款果汁同汽水一樣咁高卡！

這幾天的酷熱天氣，令人吃不消！經過茶飲店或便利店，是否都很想買一杯涼透心的珍珠奶茶或一罐冰涼可樂爽一爽？雖然一口喝下十分涼快，但別忘了這些飲品都很高卡路里！假如喝過多高糖份飲品便會很易致肥！BBC的報道更指出成年人每日的卡路里攝取量應該要再一步減低，建議女性一日不應攝取超過1,500kcal，而男士則不應超過2,000kcal。不過會否肥胖，仍要視乎運動量，而卡路里攝取量則可作參考。台灣營養師高敏敏就在自己的社交媒體以20款常見飲品，並用100毫升作比較，列出熱量排行榜，看看有沒有你常喝的飲品！

飲品熱量排行榜 ︳ 港人最愛台式飲品！珍珠奶茶「榮登」熱量第一！點飲會較健康？

在香港，台式手搖飲品盛行，走到街上每行幾步就有一間飲品店，真的十分大誘惑！很多在店內的人氣飲品都榜上有名，港人最愛的珍珠奶茶更是第一名！100毫升的全糖去冰珍珠奶茶高達94 kcal，以飲一杯500毫升為例，就接近女性每天卡路里攝取量的1/3，即大約一餐的熱量！芒果冰沙則有84 kcal，位居第二！而其他人氣飲品，如奶茶、水果茶及冬瓜茶的卡路里亦不少，介乎33kcal至42 kcal之間。營養師高敏敏指隨便點一杯全糖手搖飲品都會糖份爆燈，就連一杯無糖鮮奶茶亦有27 kcal！所以如果真的想喝，盡量都是點微糖或無糖，把熱量減到最低！

（圖片來源：Unsplash）

飲品熱量排行榜 ︳有汽飲品佔4位，可樂竟然不在三甲之內？

大熱天時總是想喝一口有汽飲品「Gur 一Gur」，有人還會把鹽加到沙士裏，務求冒出更多氣泡！喝下有汽飲品一刻當然爽快，但大部分都是極高糖份，不小心喝得太多會導致肥胖！幾款有汽飲品中，加鹽沙士就最高熱量，以62 kcal列於第三！而大部分人都會格外注意的高糖份飲品—可樂則以51 kcal排在第四名。不少男士都會在工作後享受一下啤酒，有時與朋友吃飯更會一罐接一罐，但啤酒的熱量亦不低，有49 kcal！所以下次喝酒時，記得輕輕提醒一下自己不要過量！

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