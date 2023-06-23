炎夏補水飲水最好？未必！英國研究：測試13款飲品「補水指數」，清水只係no.10！最有效竟然係佢？這兩款飲品易脫水

夏天經常出汗，流失大量水份，令人不時覺得口渴。大家可能會覺得這時候喝水是最有效補充水份，但英國一項研究得出一個「最補水飲品排行榜」，原來清水並不是最解渴飲品！究竟甚麼飲品最能補水？

最補水飲品排行榜：清水只排第10位？

英國聖安德魯斯醫學院（University of St Andrews）進行一項研究，以清水作基準，分析在水合狀態下飲用13款飲品時對尿量和體液平衡的影響。每個測試者需在30分鐘內喝1公升清水或抽取3款飲品其中一種，再收集接下來4小時的排尿量，排尿愈少，代表留在體內水份愈高，補水能力愈好，繼而歸納出最補水飲品排行榜。大家在夏天流了很多汗之後，可能最常說的一句說話就是：「飲水啦！」，今天起可能要改口了！研究發現林林總總補水飲品中，清水只排列第10位，屬於最難以補水的其中一款飲品！研究指清水雖然可為身體補充水份，卻未能令體內長時間鎖水，所以不算十分有效。

那最補水飲品是甚麼呢？答案竟是脫脂牛奶！研究人員Ronald Maughan解釋，身體鎖水程度與飲品中的成分有關，而脫脂牛奶中的乳糖、蛋白質等停留在胃部的時間增加，延長了補水時間，而牛奶中的鈉亦如海綿般保住體內水份，有助減少排尿量！

即睇「最補水飲品排行榜」！

1. 脫脂牛奶

2. 口服補水液

3. 全脂牛奶

4. 橙汁

5. 可樂

6. 無糖可樂

7. 凍茶

8. 茶

9. 運動能量飲品

10. 水

11. 梳打水

12. 拉格啤酒（Lager Beer）

13. 咖啡

（圖片來源：Unsplash）

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